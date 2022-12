Jarosław Kaczyński rządzi Polską ze szpitala. Prezes PiS rwie się do pracy

Jak wynika z badania pracowni Social Changes przeprowadzonego na zlecenie portalu wpolityce.pl, zwycięstwo Zjednoczonej Prawicy nie tylko jest pewne, ale także wynik prawicowej formacji poprawił się względem ostatniego badania. Formacja zgarnęła bowiem 39 proc. poparcia, co oznacza wzrost o 1 pkt. proc. względem ostatniego sondażu.

Social Changes: Dwucyfrowa przewaga Zjednoczonej Prawicy nad Koalicją Obywatelską

Drugie miejsce w zestawieniu to Koalicja Obywatelska, na którą oddanie głosu zadeklarowało 28 proc. respondentów. Jest to więc spadek o 1 pkt. proc. względem ostatniego badania. Na miejscu trzecim zaś mamy dwie formacje ex aequo - Polska 2050 oraz Lewica zgarnęły bowiem w badaniu ten sam wynik 9 proc. poparcia.

1 pkt. proc. wzrostu od ostatniego sondażu i w sumie 7 pkt. proc. wyniku poparcia zgarnęła Konfederacja. Wzrost od ostatniego badania zaliczyło też Polskie Stronnictwo Ludowe, które dzięki temu przeskoczyło próg wyborczy i znalazło się w parlamencie. Pod progiem natomiast wylądowało Porozumienie z Magdaleną Sroką (43 l.) na czele oraz Kukiz'15 z wynikami po 1 proc. poparcia politycznego.

Pewną sensację znaleźć można także w wyniku frekwencji wyborczej. Gdyby wybory miały się odbyć w najbliższą niedzielę, udział w nich zadeklarowało 57 proc. respondentów.

Badanie przeprowadzone w dniach od 23 do 27 grudnia na dorosłej próbie 1054 Polaków.

