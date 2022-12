i Autor: Piotr Molecki/East News Szymon Szynkowski

Szynkowski vel Sęk jasno: jest szansa na to, że późną wiosną środki na KPO trafią do Polski

Szynkowski vel Sęk przyznał, że jest szansa na to, że późną wiosną środki na KPO trafią do Polski: - Przyjęcie nowelizacji ustawy o SN i trzech innych kamieni milowych sprawi, że KE mogłaby przystąpić do rozpatrywania wniosku i jest szansa na to, że późną wiosną środki na KPO trafią do Polski - powiedział w piątek minister ds. UE Szymon Szynkowski vel Sęk.