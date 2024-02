Prezydium Sejmu zdecydowało. Wysokie kary dla posłów PiS

Kołodziejczak na gorąco skomentował protest rolników! Musiał to powiedzieć

Marszałek Hołownia powiedział we wtorek 20 lutego po południu, że zarekomenduje Prezydium Sejmu nałożenie maksymalnie wysokiej kary na siedmioro posłów, którzy starli się z funkcjonariuszami Straży Marszałkowskiej podczas próby wprowadzenia do Sejmu Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.

Marszałek wymienił posłanki i posłów PiS: Małgorzatę Gosiewską, Katarzynę Sójkę, Edwarda Siarkę, Jana Dziedziczaka, Antoniego Macierewicza, Jacka Boguckiego i Jerzego Polaczka.

Po zakończeniu konferencji Szymona Hołowni zebrało się prezydium Sejmu. Po jego zakończeniu wicemarszałek Wielichowska powiedziała dziennikarzom, że po zapoznaniu się z materiałami podjęta została decyzja o ukaraniu posłów PiS.

"Obejrzeliśmy materiał przedstawiony przez komendanta Straży Marszałkowskiej w zwolnionym tempie z różnych kamer. Występuje na nim siedmioro posłów, w tym dwie panie posłanki. Obejrzeliśmy przepychanki, chwytanie za rękę, za szyję, wykręcanie ręki, to wszystko było widać" - podkreśliła wicemarszałek Sejmu.

Ukarani posłowie mogą się odwołać

Marszałek Hołownia zawnioskował, by ukarać posłów pozbawieniem diety parlamentarnej na okres trzech miesięcy. I Prezydium przychyliło się do tej decyzji i teraz pewnie wpłyną do Prezydium odwołania, które będziemy rozpatrywać" - powiedziała Wielichowska. Dodała, że wszyscy posłowie PiS zostali tak samo ukarani.

W rażący sposób naruszyli porządek w Sejmie

Hołownia powołał się na artykuł 22b Regulaminu Sejmu, który brzmi: ”Marszałek Sejmu może stwierdzić, że poseł na terenie pozostającym w zarządzie Kancelarii Sejmu w rażący sposób naruszył spokój lub porządek”. ”W mojej ocenie do takiego naruszenia doszło” - dodał Hołownia.

Podkreślił, że funkcjonariusze Straży Marszałkowskiej, co zostało uwiecznione na materiale wideo, byli: ”szarpani, popychani, w niektórych wypadkach podduszani”. Dodał, że dysponuje zapisem wideo z ponad 400 kamer przemysłowych oraz kamer mobilnych, które strażnicy mieli zainstalowane na mundurach.

