Nawrocki u Macrona! Tak wita się w Paryżu największych przyjaciół

W Paryżu Prezydent Nawrocki spotkał się z Prezydentem Macronem, dziękując za szybką reakcję po wydarzeniach z 10 września i dyskutując o bezpieczeństwie wschodniej flanki NATO.

W Berlinie Prezydent Nawrocki rozmawiał z kanclerzem Merzem i prezydentem Steinmeierem o zadośćuczynieniach za krzywdy z czasów II Wojny Światowej, gdzie strona niemiecka podtrzymała stanowisko o zamknięciu kwestii reparacji.

We wtorek 16 września po południu Karol Nawrocki spotkał się z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem w Pałacu Elizejskim. Spotkanie rozpoczęło się od nadwyraz serdecznego powitania i wspólnych zdjęć. Uwagę zwrócił przede wszystkim sposób, w jaki prezydent RP został przywitany na dziedzińcu Pałacu Elizejskiego. Zazwyczaj prezydent Emmanuel Macron wita swoich gości na schodach, tuż przed wejściem do Pałacu Elizejskiego. W przypadku Karola Nawrockiego było jednak inaczej: wyszedł do prezydenta Polski niemal na sam środek Pałacu.

To spore wyróżnienie, zarezerwowane tylko dla nielicznych osób! Nawet w Paryżu pojawiły się głosy zdziwienia na temat tego, jak został przywitany Karol Nawrocki. Z pewnością można to odczytywać jako znak przyjaźni i szacunku wobec Polaka.

Prezydent Nawrocki podziękował partnerom za szybką reakcję po wydarzeniach z 10 września, kiedy to rosyjskie drony naruszyły polską przestrzeń powietrzną.

- Dziękowałem naszym partnerom i niemieckim, i francuskim za szybką reakcję po 10 września, która pozwoliła mieć wrażenie, że NATO działa, funkcjonuje - mówił prezydent RP.

Po oficjalnym powitaniu odbyło się spotkanie plenarne, a następnie rozmowa "w cztery oczy" obu przywódców. Kancelaria Prezydenta poinformowała, że dyskutowano o "bezpieczeństwie wschodniej flanki NATO i sytuacji w naszym regionie, polityki w ramach UE i relacji dwustronnych, w tym traktatu z Nancy".

Rozmowy w Berlinie

Wcześniej Karol Nawrocki odwiedził Berlin, gdzie spotkał się z kanclerzem Friedrichem Merzem i prezydentem Frankiem-Walterem Steinmeierem. Jednym z głównych tematów rozmów były kwestie zadośćuczynień za krzywdy wyrządzone Polsce podczas II Wojny Światowej. Prezydent podkreślił zarówno kwestie łączące oba kraje, jak i oczekiwania Polski wobec strony niemieckiej.

- Zarówno kwestie, które nas łączą, jak i oczekiwania Polski wobec strony niemieckiej - mówił.

Rzeczniczka prezydenta RFN Cerstin Gammelin przekazała, że podczas spotkania z Nawrockim, prezydent Steinmeier stwierdził, że sprawa reparacji jest z perspektywy Berlina prawnie definitywnie uregulowana. Jest to stanowisko konsekwentnie wyrażane przez niemiecki rząd.

Berlin wielokrotnie informował, że kwestia reparacji wojennych jest dla Niemiec prawnie zamknięta. Jednakże, jak ocenił pełnomocnik rządu RFN ds. współpracy z Polską Knut Abraham, potrzebne jest "nowoczesne przełożenie" historycznego zobowiązania wobec Polski, np. w formie współpracy w kwestiach bezpieczeństwa.

