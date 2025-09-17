Cezary Tomczyk szczerze o incydencie w Wyrykach. Stanowcze słowa

2025-09-17

Wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk był gościem "Expressu Biedrzyckiej", gdzie jednym z tematów był incydent z rosyjskimi dronami, a szczególnie zniszczonego domu w Wyrykach. Polityk wyraził swoją opinię oraz stanowczo powiedział, kto odpowiada za wszystkie konsekwencje.

  • Prezydent Karol Nawrocki zaapelował o pełną informację na temat uszkodzenia domu w Wyrykach, twierdząc, że ani on, ani BBN nie otrzymali oficjalnych danych.
  • Wiceminister obrony Cezary Tomczyk zapewnił, że BBN jest na bieżąco informowane o wszystkich kwestiach dotyczących bezpieczeństwa państwa, w tym o incydencie w Wyrykach.
  • Tomczyk skrytykował polityków Konfederacji za podważanie działań polskich żołnierzy i szerzenie rosyjskiej propagandy w kontekście incydentu z rosyjskimi dronami.

Prezydent Karol Nawrocki zaapelował do premiera i rządu o pełną informację na temat uszkodzonego domu w Wyrykach. Podkreślił, że ani on, ani BBN nie otrzymali oficjalnych danych, a o sprawie wie jedynie od współpracowników i z doniesień "Rzeczpospolitej". Dziennik ten sugeruje, że dom uszkodziła rakieta przeciwlotnicza z polskiego F-16, a nie dron. Nawrocki zażądał pełnej transparentności po powrocie do Warszawy, podkreślając, że brak oficjalnych komunikatów podważa zaufanie społeczne i rodzi spekulacje.

Cezary Tomczyk o domu w Wyrykach

Wiceminister obrony narodowej Czary Tomczyk odniósł się do słów Karola Nawrockiego w sprawie rzekomej rakiety, która miała spaść na dom w Wyrykach i braku takiej informacji w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego.

- Możemy mówić o faktach, a fakt są takie, że Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. Maciej Klisz, który też jest odpowiedzialny za ochronę granicy powietrznej RP, bezpośrednio informuje prezydenta, BBN o wszystkim, co dzieje się w polskiej przestrzeni powietrznej i o wszystkich sprawach, które dotyczą bezpieczeństwa państwa - mówił.

Polityk jednoznacznie stwierdził, że taka informacja musiała trafić do BBN, bowiem od lat wszelkie raporty są przekazywane właśnie tam.

Tajemnica domu w Wyrykach. Nawrocki domaga się wyjaśnień od premiera

- Informacja, która była wczoraj zamieszczona na X BBN była kłamstwem, ponieważ BBN jest informowane o wszystkich kwestiach, które dotyczą bezpieczeństwa państwa. Powiem więcej: ten sam raport operacyjny, który trafia do ministra obrony narodowej trafia również do BBN. To nie jest nowość, dokładnie tak samo było w czasach prezydentury Andrzeja Dudy. To po prostu standard postępowania - stwierdził.

W rozmowie z Kamilą Biedrzycką Cezary Tomczyk odniósł się także do słów wypowiadanych między innymi przez polityków Konfederacji.

- To szokujące, że grupa osób uważających się za patriotów [...] dzisiaj atakuje polskich żołnierzy i daje wprost pożywkę rosyjskiej propagandzie, mówiąc o polskim zaangażowaniu w obronę państwa. Zdajmy sobie sprawę, ze wszystko, co działo się w nicy z 9 na 10 września, wszystko, co ma związek z wlotem rosyjskich dronów do Polski - za wszystko to jest odpowiedzialna Federacja Rosyjska. Koniec, kropka. Nie będzie ze strony państwa polskiego żadnego innego komunikatu w tej sprawie, bo to są fakty - skwitował.

