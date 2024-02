i Autor: Marek Kudelski/Super Express; Art Service / Super Express

Sondaż prezydencki dla "Super Expressu"

Sensacyjny sondaż prezydencki bez kandydata PiS w drugiej turze. Eksperci przewidują dekompozycję Zjednoczonej Prawicy

Prezydent Warszawy niezmiennie pozostaje faworytem w rywalizacji o najwyższy urząd w państwie. Z sondażu Instytutu Badań Pollster na zlecenie „SE” wynika, co trzeci Polak chce głosować na polityka PO już w pierwszej turze. Zaskakuje pozycja kandydata PiS. Mateusz Morawiecki (56 l.) nie załapał się nawet do drugiej tury. - To wynik na granicy katastrofy – komentuje prof.. Rafał Chwedoruk (55 l.).