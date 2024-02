i Autor: Paweł Dąbrowski/SUPER EXPRESS Szymon Hołownia

mówi o "warcholstwie"!

Hołownia o awanturze przed Sejmem. Posłowie PiS odpowiedzą za atak na straż marszałkowską? !

Przed rozpoczęciem środowego posiedzenia Sejmu Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik pojawili się przed Sejmem z zamiarem uczestniczenia w obradach izby. W asyście posłów PiS starali się wejść do budynku parlamentu. Doprowadziło to do potężnej awantury. Sytuację na gorąco skomentował już marszałek Sejmu Szymon Hołownia. W mocnym słowach mówił o braku pozwolenia na "polityczne chuligaństwo i warcholstwo". Co więcej, zapowiedział, że posłowie PiS mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności za naruszenie nietykalności funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej!