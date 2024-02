Awantura na posiedzeniu Sejmu? Jasna zapowiedź Kamińskiego

Maciej Wąsik oraz Mariusz Kamiński w grudniu w 2023 roku usłyszeli kary pozbawienia wolności na dwa lata. Obaj politycy zostali zatrzymani przez policję w styczniu w Pałacu Prezydenckim i przewiezieni do aresztu na Grochowie, a potem do zakładów karnych - odpowiednio do Przytuł Starych oraz do Radomia. Jednak po dwóch tygodniach Mariusz Kamiński oraz Maciej Wąsik wyszli zza krat dzięki Andrzejowi Dudzie, który ułaskawił obu polityków. Ci, już przebywając na wolności, zapowiedzieli, że będą chcieli uczestniczyć w obradach Sejmu i podczas najbliższego posiedzenia spróbują wejść na salę obrad. Z kolei marszałek Sejmu Szymon Hołownia utrzymuje, że zarówno Maciej Wąsik oraz Mariusz Kamiński nie są już posłami i nie mogą wejść na teren Sejmu, chyba że w charakterze gości. Co zatem stanie się 7 lutego, przed godziną 10, kiedy zaplanowano początek obrad? Na Se.pl przeprowadzimy relację na żywo z dzisiejszego posiedzenia parlamentu. Bądźcie z nami.

