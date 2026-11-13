Walka o kształt i przyszłość Trybunału Konstytucyjnego przenosi się w ręce prezydenta. Prezydent Karol Nawrocki zaprosił przedstawicieli wszystkich sił politycznych na poniedziałkową naradę, której celem ma być „uzdrowienie” sytuacji w TK. Co ciekawe, gospodarzem spotkania w imieniu prezydenta będzie szef jego kancelarii, Zbigniew Bogucki – samej głowy państwa ma bowiem na nim nie być.

Ostre spięcie z Lewicą w tle

Choć zaproszenia zostały wysłane do wszystkich klubów i kół, to już doszło do ostrej wymiany zdań. Politycy Lewicy otwarcie zadeklarowali, że na spotkaniu się nie pojawią. Odpowiedź rzecznika prezydenta, Rafała Leśkiewicza, była błyskawiczna i wyjątkowo surowa.

– Ten duch postkomunistyczny unosi się nad środowiskiem Lewicy, no ale trudno się temu dziwić, skoro postkomunista Włodzimierz Czarzasty jest liderem tego środowiska – stwierdził Leśkiewicz na antenie Radia Wnet. Rzecznik podkreślił jednocześnie, że prezydencka propozycja nie zakłada „resetu” konstytucyjnego, lecz skupia się na realnym rozwiązaniu problemów wokół Trybunału.

Kto usiądzie przy stole?

Lista obecności zapowiada się na dość szeroką. Według ustaleń PAP, w poniedziałkowych rozmowach planują wziąć udział przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości, PSL, Polski 2050, Konfederacji, Razem oraz ugrupowań Rozwój Plus i Nowa Polska-Centrum. Z ustaleń PAP wynika, że Koalicja Obywatelska czekała na zaproszenie, choć w piątek rzecznik prezydenta poinformował, że otrzymali je już przedstawiciele wszystkich klubów i kół parlamentarnych.

Prezydencka inicjatywa to odpowiedź na ostatnie trzęsienie ziemi w samym Trybunale. Przypomnijmy, że pod koniec października grupa sędziów uznała Annę Korwin-Piotrowską za kierującą TK, co doprowadziło do odsunięcia od obowiązków Bogdana Święczkowskiego i Bartłomieja Sochańskiego.

Wojna na górze o porządek w państwie

Sytuacja w TK budzi skrajne emocje na najwyższych szczeblach władzy. Prezydent Nawrocki ocenił ostatnie wydarzenia jako „siłowe przejęcie konstytucyjnego organu państwa” i złamanie porządku prawnego. Z taką narracją zupełnie nie zgadza się premier Donald Tusk.

Szef rządu podkreślił, że sędziowie wybrani przez obecny Sejm, od których prezydent nie odebrał ślubowania, zostali zaatakowani w momencie, gdy w końcu postanowili podjąć pracę. Zdaniem premiera, sprawa jest już rozstrzygnięta. – Mamy Trybunał, będzie wydawał orzeczenia, mam taką nadzieję. Bardzo wielu obywateli czeka na orzeczenia i interpretacje ze strony TK – zaznaczył Donald Tusk.