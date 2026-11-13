Kaczyński ostrzega przed „przelewaniem polskiej krwi”. Fogiel tłumaczy słowa prezesa PiS. „Ta władza może się przed niczym nie cofnąć”

Małgorzata Broniek-Ziółek
2026-11-13 9:50

Jarosław Kaczyński ostrzega przed dramatycznym scenariuszem przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi. Prezes PiS stwierdził, że obecna władza może być gotowa nawet do „przelewania polskiej krwi”, a politycznych przeciwników określił jako zdolnych „do każdej zbrodni”. Te mocne słowa wywołały pytania o granice politycznej retoryki. W audycji „Gość Radia ZET” Radosław Fogiel został zapytany, czy lider PiS rzeczywiście dopuszcza możliwość rozlewu krwi w Polsce. Poseł stanął w obronie wypowiedzi Kaczyńskiego i wskazał działania rządu Donalda Tuska, które jego zdaniem uzasadniają tak poważne obawy.

Radosław Fogiel z PiS w studiu telewizyjnym. O komentarzu posła do słów Jarosława Kaczyńskiego przeczytasz na SE Polityka.
Autor: Kudelski Marek / Super Express
  • Dziennikarz Radia ZET przypomniał wypowiedź prezesa PiS dotyczącą sytuacji przed wyborami w 2027 roku, w której Kaczyński stwierdził, że obecna władza nie ma oporów ani zasad, jest zdolna do „każdej zbrodni” i może być gotowa nawet do „przelewania polskiej krwi”.
  • Poproszony o komentarz poseł PiS Radosław Fogiel nie wycofał się ze słów lidera partii, ale zaznaczył, że cytat w programie został uproszczony. Według Fogla Kaczyński nie przedstawiał tego scenariusza jako przesądzonego i dodał, że ma nadzieję, iż te „czarne przewidywania” nigdy się nie spełnią.
  • Uzasadniając obawy przed radykalizacją działań rządzących, Radosław Fogiel oskarżył obecną władzę o siłowe i nielegalne przejęcie mediów publicznych oraz Prokuratury Krajowej, a także o odsunięcie legalnego prezesa Trybunału Konstytucyjnego i wprowadzenie tam przy pomocy policji osób, które nazwał „uzurpatorami”.

W programie „Gość Radia ZET” prowadzący przytoczył wypowiedź prezesa PiS, według której rządzący nie mają żadnych oporów ani zasad, a ich działania mogą doprowadzić do dramatycznych konsekwencji.

Jarosław Kaczyński mówi, że rządzący nie mają żadnych oporów, żadnych zasad i że ta władza jest tak bezwzględna i brutalna, że być może jest gotowa nawet do przelewania polskiej krwi. I mówi jeszcze, że druga strona jest zdolna do wszystkiego, do każdej zbrodni – przypomniał dziennikarz Radia ZET.

Prowadzący postawił następnie pytanie, czy oznacza to, że prezes PiS oskarża premiera i jego ministrów o możliwość dopuszczenia się zbrodni, w wyniku której mogliby zginąć ludzie. O odniesienie się do tych słów poproszono Radosława Fogla, posła Prawa i Sprawiedliwości oraz wiceprzewodniczącego sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych.

Fogiel broni Kaczyńskiego. „Czarne przewidywania”

Polityk PiS nie wycofał się z przedstawionej przez prezesa partii oceny sytuacji. Zwrócił jednak uwagę, że przytoczona wypowiedź nie uwzględnia całego kontekstu.

Słyszał pan zapewne dokładnie tę samą wypowiedź, którą ja, cytat, który pan przytoczył jest nieco uproszczony – odpowiedział Fogiel w Radiu ZET.

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Poseł podkreślił, że Jarosław Kaczyński nie przedstawiał dramatycznego scenariusza jako przesądzonego. Przeciwnie, miał wyrazić nadzieję, że nigdy nie dojdzie do jego realizacji.

Dodał jeszcze prezes Jarosław Kaczyński, że oczywiście ma nadzieję, że te czarne przewidywania w żaden sposób nigdy się nie urealnią, nie urzeczywistnią – zaznaczył parlamentarzysta.

Fogiel nie zakwestionował jednak samej możliwości, przed którą ostrzegał lider PiS. Zamiast tego wskazał na działania obecnej władzy, które w jego ocenie pokazują, że rząd Donalda Tuska może posuwać się do coraz bardziej radykalnych kroków.

„Ta władza może się przed niczym nie cofnąć”. Mocne oskarżenia Fogla

W dalszej części rozmowy poseł PiS przedstawił szereg zarzutów pod adresem rządzących. Odwołał się między innymi do zmian w mediach publicznych, sytuacji w Prokuraturze Krajowej oraz trwającego sporu o Trybunał Konstytucyjny.

No ale władza, która rozpoczyna od siłowego przejęcia mediów publicznych, później mamy siłowe, nielegalne przejęcie Prokuratury Krajowej, a teraz mamy wejście nielegalnych pseudo sędziów, uzurpatorów na policyjnych pałkach przez furtkę z Kancelarii Premiera do Trybunału Konstytucyjnego, odsunięcie legalnie urzędującego prezesa, no to pokazuje, że rzeczywiście ta władza może się przed niczym nie cofnąć – przekonywał Radosław Fogiel.

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