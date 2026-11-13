Kaczyński ostrzega przed „przelewaniem polskiej krwi”. Fogiel tłumaczy słowa prezesa PiS. „Ta władza może się przed niczym nie cofnąć”

Dziennikarz Radia ZET przypomniał wypowiedź prezesa PiS dotyczącą sytuacji przed wyborami w 2027 roku, w której Kaczyński stwierdził, że obecna władza nie ma oporów ani zasad, jest zdolna do „każdej zbrodni” i może być gotowa nawet do „przelewania polskiej krwi”.

Poproszony o komentarz poseł PiS Radosław Fogiel nie wycofał się ze słów lidera partii, ale zaznaczył, że cytat w programie został uproszczony. Według Fogla Kaczyński nie przedstawiał tego scenariusza jako przesądzonego i dodał, że ma nadzieję, iż te „czarne przewidywania” nigdy się nie spełnią.

Uzasadniając obawy przed radykalizacją działań rządzących, Radosław Fogiel oskarżył obecną władzę o siłowe i nielegalne przejęcie mediów publicznych oraz Prokuratury Krajowej, a także o odsunięcie legalnego prezesa Trybunału Konstytucyjnego i wprowadzenie tam przy pomocy policji osób, które nazwał „uzurpatorami”.

W programie „Gość Radia ZET” prowadzący przytoczył wypowiedź prezesa PiS, według której rządzący nie mają żadnych oporów ani zasad, a ich działania mogą doprowadzić do dramatycznych konsekwencji.

– Jarosław Kaczyński mówi, że rządzący nie mają żadnych oporów, żadnych zasad i że ta władza jest tak bezwzględna i brutalna, że być może jest gotowa nawet do przelewania polskiej krwi. I mówi jeszcze, że druga strona jest zdolna do wszystkiego, do każdej zbrodni – przypomniał dziennikarz Radia ZET.

Prowadzący postawił następnie pytanie, czy oznacza to, że prezes PiS oskarża premiera i jego ministrów o możliwość dopuszczenia się zbrodni, w wyniku której mogliby zginąć ludzie. O odniesienie się do tych słów poproszono Radosława Fogla, posła Prawa i Sprawiedliwości oraz wiceprzewodniczącego sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych.

Fogiel broni Kaczyńskiego. „Czarne przewidywania”

Polityk PiS nie wycofał się z przedstawionej przez prezesa partii oceny sytuacji. Zwrócił jednak uwagę, że przytoczona wypowiedź nie uwzględnia całego kontekstu.

– Słyszał pan zapewne dokładnie tę samą wypowiedź, którą ja, cytat, który pan przytoczył jest nieco uproszczony – odpowiedział Fogiel w Radiu ZET.

Poseł podkreślił, że Jarosław Kaczyński nie przedstawiał dramatycznego scenariusza jako przesądzonego. Przeciwnie, miał wyrazić nadzieję, że nigdy nie dojdzie do jego realizacji.

– Dodał jeszcze prezes Jarosław Kaczyński, że oczywiście ma nadzieję, że te czarne przewidywania w żaden sposób nigdy się nie urealnią, nie urzeczywistnią – zaznaczył parlamentarzysta.

Fogiel nie zakwestionował jednak samej możliwości, przed którą ostrzegał lider PiS. Zamiast tego wskazał na działania obecnej władzy, które w jego ocenie pokazują, że rząd Donalda Tuska może posuwać się do coraz bardziej radykalnych kroków.

„Ta władza może się przed niczym nie cofnąć”. Mocne oskarżenia Fogla

W dalszej części rozmowy poseł PiS przedstawił szereg zarzutów pod adresem rządzących. Odwołał się między innymi do zmian w mediach publicznych, sytuacji w Prokuraturze Krajowej oraz trwającego sporu o Trybunał Konstytucyjny.

– No ale władza, która rozpoczyna od siłowego przejęcia mediów publicznych, później mamy siłowe, nielegalne przejęcie Prokuratury Krajowej, a teraz mamy wejście nielegalnych pseudo sędziów, uzurpatorów na policyjnych pałkach przez furtkę z Kancelarii Premiera do Trybunału Konstytucyjnego, odsunięcie legalnie urzędującego prezesa, no to pokazuje, że rzeczywiście ta władza może się przed niczym nie cofnąć – przekonywał Radosław Fogiel.

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