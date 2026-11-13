Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski z PSL przyznał w piątek (13 listopada) na antenie TVN24, że dymisja wiceszefa MSZ jest już gotowa i czeka na decyzję szefa rządu: - Na biurku premiera Donalda Tuska jest już dymisja wiceszefa MSZ Władysława Teofila Bartoszewskiego - przekazał. Pytany o to, czy Bartoszewski odejdzie z ministerstwa, Zgorzelski odparł wprost: - Prawdopodobnie tak, ale wszystko w rękach premiera.

Nagły zwrot akcji wokół polityka ludowców to pokłosie komunikatu Prokuratury Krajowej. Śledczy poinformowali, że w środę, 4 listopada, prokurator przedstawił wiceministrowi zarzuty. Sprawa jest niezwykle poważna, bo dotyczy ogromnych pieniędzy.

Milionowa afera i ukrywanie majątku

Z ustaleń prokuratury wynika, że Bartoszewski miał dopuścić się przywłaszczenia mienia, które powierzyli mu Andrzej Ciechanowiecki oraz Fundacja Non Omnis Moriar. Skala finansowa tej sprawy poraża. Zarzuty obejmują czyny z lat 2012–2015, a śledczy wyliczają konkretne kwoty: milion funtów brytyjskich, 405 tysięcy euro oraz ponad 6,6 miliona złotych.

To jednak nie wszystko. Drugi z przedstawionych zarzutów dotyczy działań podejmowanych przez dekadę – od lipca 2012 roku do marca 2022 roku. Prokuratura twierdzi, że Bartoszewski miał udaremniać i uszczuplać zaspokojenie wierzyciela. Według śledczych polityk ukrywał, zbywał i darował składniki swojego majątku, by uniknąć wypłaty należności.

Bartoszewski: „Będę bronił prawdy”

Sam zainteresowany, który funkcję wiceministra spraw zagranicznych sprawuje od grudnia 2023 roku, nie przyznaje się do winy. W wydanym oświadczeniu Bartoszewski zapewnił, że jest przekonany o swoich racjach, a prawo do majątku potwierdzą toczące się postępowania karne i cywilne.

– Będę bronił prawdy i swojego dobrego imienia w każdej instancji, tak długo, jak będzie to konieczne – zadeklarował polityk PSL.

Warto przypomnieć, że pętla wokół wiceministra zacisnęła się już w lipcu, kiedy Prokurator Generalny skierował do Sejmu wniosek o uchylenie mu immunitetu. Na początku października Bartoszewski sam zrzekł się poselskiej ochrony, co otworzyło prokuraturze drogę do oficjalnego postawienia zarzutów. Teraz ostatnie słowo należy do Donalda Tuska, który zdecyduje, czy w obliczu tak ciężkich oskarżeń Bartoszewski może dalej reprezentować polską dyplomację.

38