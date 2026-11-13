Marek Jurek premierem Polski? Zaskakujące słowa senatora Ujazdowskiego. „To będzie dobre dla kraju”

Marek Jurek szefem rządu? Ujazdowski odpowiada wprost

Przyszłość polskiej sceny politycznej i możliwy układ sił po wyborach parlamentarnych w 2027 roku były jednymi z tematów rozmowy z senatorem Kazimierzem Michałem Ujazdowskim w programie „Ósma runda”. W trakcie audycji pojawiło się pytanie o Marka Jurka, byłego marszałka Sejmu i polityka od lat kojarzonego z konserwatywną prawicą. Prowadzący zapytał wprost, czy Jurek byłby dobrym premierem.

Odpowiedź Ujazdowskiego była interesująca. Senator nie pozostawił złudzeń co do obecnych możliwości politycznych byłego marszałka Sejmu, ale jednocześnie bardzo wysoko ocenił jego postawę i doświadczenie.

– Marek Jurek, którego bardzo szanuję jednak nie ma szansy być premierem. Ale jest politykiem, który na prawej stronie wnosi odpowiedzialność za państwo i rozumność – powiedział Kazimierz Michał Ujazdowski w „Ósmej rundzie”.

To wyraźny sygnał, że mimo niewielkich, zdaniem senatora, szans Jurka na objęcie funkcji premiera, jego obecność w życiu publicznym nadal mogłaby mieć istotne znaczenie.

„Jeśli wróci do polityki, to będzie dobre dla kraju”

Ujazdowski nie ograniczył się jedynie do wyrażenia szacunku dla byłego marszałka Sejmu. Wprost ocenił, że powrót Marka Jurka do aktywnej działalności politycznej przyniósłby Polsce korzyści.

– Więc jeśli wróci do polityki w tej przestrzeni prawicowej, bo z nią się identyfikuje, to to będzie dobre dla kraju – podkreślił senator.

Wypowiedź ta zwraca uwagę szczególnie w kontekście sporów i podziałów na polskiej prawicy. Ujazdowski wskazał bowiem na dwie cechy, które szczególnie ceni u Jurka: odpowiedzialność za państwo oraz rozumność w podejściu do polityki.

Były marszałek Sejmu przez lata należał do rozpoznawalnych przedstawicieli środowisk konserwatywnych. Pełnił funkcję marszałka Sejmu w latach 2005–2007, a później był również posłem do Parlamentu Europejskiego. Jego działalność polityczna była związana przede wszystkim z prawicą i środowiskami konserwatywnymi. Z wypowiedzi Ujazdowskiego wynika, że właśnie w tej części sceny politycznej widziałby miejsce dla Jurka, gdyby ten zdecydował się na powrót do bardziej aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym.

Ile list wyborczych w 2027 roku? Ujazdowski wskazuje możliwy scenariusz

Rozmowa o ewentualnej roli Marka Jurka pojawiła się w szerszym kontekście przyszłorocznych wyborów parlamentarnych. Senator został zapytany, czy w 2027 roku wyborcy staną przed wyborem pomiędzy dwiema wielkimi listami: rządową i antyrządową. Ujazdowski nie podzielił takiego scenariusza.

– Będzie więcej – odpowiedział krótko.

Dopytywany o liczbę komitetów wyborczych, wskazał, że może ich być znacznie, więcej niż dwa.

– Raczej pięć do sześć – stwierdził.

Oznacza to, że w ocenie senatora polska scena polityczna może pozostać rozdrobniona, a wybory w 2027 roku niekoniecznie sprowadzą się do prostego starcia dwóch wielkich obozów.