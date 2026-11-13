Piotr Semka ostro o Mentzenie! „Ma na punkcie Kaczyńskiego już jakąś obsesję”. Padły też słowa o „trampkach juniora”

Semka o Mentzenie: „Ma na punkcie Kaczyńskiego już jakąś obsesję”

Relacje pomiędzy Sławomirem Mentzenem a Jarosławem Kaczyńskim od dłuższego czasu pozostają napięte. Lider Konfederacji konsekwentnie dystansuje się od prezesa Prawa i Sprawiedliwości, a jego koncepcja politycznego resetu zakłada odcięcie się zarówno od Donalda Tuska, jak i Jarosława Kaczyńskiego. Czy możliwe jest zatem zbudowanie nowego porozumienia na prawicy, którego patronem byłby prezydent Karol Nawrocki, ale które powstałoby z pominięciem prezesa PiS? Takie pytanie pojawiło się podczas rozmowy Piotra Semki z Janem Wróblem w programie „Poranny ring”. Publicysta nie pozostawił wątpliwości, jak ocenia postawę lidera Konfederacji.

– Znaczy na pewno Mentzen ma na punkcie Kaczyńskiego już jakąś obsesję – stwierdził Piotr Semka w „Porannym ringu”.

Jednocześnie zaznaczył, że rozumie przyczyny niechęci niektórych polityków do prezesa PiS. Przypomniał, że Kaczyński wielokrotnie wchodził w ostre konflikty z innymi przedstawicielami prawicy. Semka zwrócił jednak uwagę na jeden zasadniczy problem. Prawo i Sprawiedliwość nadal pozostaje największym ugrupowaniem po prawej stronie sceny politycznej. W rozmowie przywołał sondaż „Super Expressu”, w którym partia Kaczyńskiego uzyskała około 22 proc. poparcia.

W jego ocenie ignorowanie tak dużej siły politycznej może znacząco utrudnić budowanie przyszłej większości parlamentarnej.

Konflikty na prawicy mogą uniemożliwić stworzenie rządu

Zdaniem Piotra Semki problem nie ogranicza się wyłącznie do relacji Mentzena z Kaczyńskim. Publicysta wskazał również na Grzegorza Brauna, którego stosunek do pozostałych środowisk prawicowych dodatkowo komplikuje sytuację.

W jego ocenie zarówno niechęć Brauna do innych liderów, jak i konflikt Mentzena z prezesem PiS sprawiają, że stworzenie wspólnego obozu politycznego może okazać się wyjątkowo trudne. Semka przekonywał, że politycy prawicy powinni przede wszystkim zacząć ze sobą rozmawiać, zamiast publicznie zaostrzać wzajemne spory. Zwrócił uwagę, że najważniejsze rozmowy powinny odbywać się poza kamerami, gdzie łatwiej szukać kompromisu i stopniowo łagodzić konflikty.

W przeciwnym razie osobiste animozje mogą okazać się przeszkodą nie tylko w zawarciu koalicji, ale również w stworzeniu sprawnie funkcjonującego rządu.

„Wychodzą niestety te trampki juniora”. Semka bezlitosny dla Mentzena

Szczególnie krytycznie publicysta ocenił sposób, w jaki Sławomir Mentzen próbuje realizować swój pomysł politycznego resetu. Lider Konfederacji proponuje zerwanie z dotychczasowym układem politycznym, w którym dominują PiS i Koalicja Obywatelska. Semka zauważył jednak, że sama atrakcyjność takiego hasła nie wystarczy, aby przeprowadzić rzeczywiste zmiany. Do tego potrzebna jest bowiem większość parlamentarna, której nie da się zbudować bez odpowiednich porozumień politycznych.

Publicysta odniósł się również do rozmów Mentzena z Władysławem Kosiniakiem- Kamyszem i jego prób przekonania PSL do udziału w politycznym resecie. W ocenie Semki sposób prowadzenia tych działań ujawnia brak doświadczenia lidera Konfederacji.

– Ten reset, to jak rozgrywa Mentzen, to pokazuje, że jest to polityk, który jest jeszcze bardzo naiwny, który prowadzi swoją pierwszą wielką grę no i wchodzi niestety w te trampki juniora – ocenił publicysta w „Porannym ringu”.

W naszej galerii zobaczysz, jak mieszka Sławomir Mentzen:

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