Włodzimierz Czarzasty krótko do Karola Nawrockiego! Wystarczyły dwa słowa

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zaapelował do prezydenta Karola Nawrockiego o przyjęcie ślubowania od nowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, sugerując, że odmowa może być złamaniem prawa.

Sejm wybrał sześcioro nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, jednak Prawo i Sprawiedliwość kwestionuje konstytucyjność tego wyboru, argumentując, że narusza ją jednoczesny wybór aż sześciu sędziów, a także złożyło wniosek do TK w tej sprawie.

Trwa spór o to, od kiedy wybrany sędzia TK staje się sędzią. Koalicja Obywatelska uważa, że decydujący jest wybór przez Sejm, a zaprzysiężenie przez prezydenta ma charakter protokólarny, natomiast prezydencka kancelaria sugeruje, że prezydent nie pozwoli na "aresztowanie TK" poprzez szybki wybór "byle jak, byle szybko".

Marszałek Sejmu, Włodzimierz Czarzasty, zaapelował do prezydenta Karola Nawrockiego o przyjęcie ślubowania od nowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

- Czekam na to – oświadczył, podkreślając, że to prezydent powinien przyjąć ślubowanie. Zasugerował również, że odmowa prezydenta mogłaby zostać uznana za złamanie prawa.

Jednocześnie, rząd zapewnia, że w przypadku, gdy prezydent Nawrocki odmówi przyjęcia ślubowania, zostanie wdrożony "plan B". Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zwrócił się do prezydenta z prośbą, by "nie próbował łamać konstytucji" i odebrał ślubowanie.

Wybór sędziów i reakcja opozycji

W piątek Sejm wybrał sześcioro nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, których kandydatury zostały zgłoszone przez Prezydium Sejmu. Poparcia nie uzyskali natomiast dwaj kandydaci wytypowani przez Prawo i Sprawiedliwość. Na nowych sędziów TK wybrano: sędziego Krystiana Markiewicza, dr hab. Macieja Taborowskiego, dr hab. Marcina Dziurdę, sędzię Annę Korwin-Piotrowską, dr hab. Dariusza Szostka i adwokat dr Magdalenę Bentkowską.

Konstytucyjność piątkowego wyboru podważają posłowie PiS, twierdząc, że narusza ją m.in. jednoczesny wybór aż sześciu sędziów. Ich zdaniem sędziowie powinni być wybierani indywidualnie, w związku z zakończeniem kadencji ich poprzedników. W lutym posłowie PiS złożyli w Trybunale Konstytucyjnym wniosek kwestionujący konstytucyjność ustawy regulującej wybór sędziów TK. Trybunał ma zająć się tym wnioskiem we wtorek 17 marca.

Spór o status sędziego i rolę prezydenta

Przedmiotem sporu jest także to, od kiedy wybrany sędzia TK uznawany jest za sędziego. Maciej Tomczykiewicz z Koalicji Obywatelskiej przekonywał, że decydujący jest wybór przez Sejm, natomiast zaprzysiężenie przez prezydenta ma jedynie charakter protokólarny.

Zgodnie z ustawą, sędziowie powinni być zaprzysiężeni przez prezydenta. Nie jest jednak pewne, czy i kiedy Karol Nawrocki przyjmie przysięgi. Pytany o to w piątek szef prezydenckiej kancelarii Zbigniew Bogucki nie odpowiedział wprost. Przyznał jednak, że większość parlamentarna mogła uzupełniać TK "krok po kroku, zgodnie z konstytucją". Dodał również: "Ale nie chcieliście tego robić, dlatego że TK, gdzie nie mielibyście większości, nie byłby pod butem waszego rządu i premiera. Teraz widzicie w tym szansę, by w 48 godzin zaaresztować TK i wybrać byle jak, byle szybko, byle waszych kandydatów. Prezydent na to na pewno nie pozwoli".

