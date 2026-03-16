Żurek postawił ultimatum Nawrockiemu. Dał mu tydzień i ani dnia więcej!

Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek postawił prezydentowi Karolowi Nawrockiemu ultimatum w sprawie zaprzysiężenia sześciu nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, wybranych przez Sejm 13 marca.

Minister Żurek dał prezydentowi tydzień na odebranie ślubowania od sędziów, zapowiadając wdrożeniem "planu B" w przypadku braku działania.

Nieoficjalnie mówi się, że "plan B" może obejmować ślubowanie sędziów przed notariuszem lub zorganizowanie uroczystości w Sejmie.

Przypomnijmy, że w ostatni piątek (13 marca) Sejm wybrał sześcioro nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Wszyscy to osoby, których kandydatury zostały zgłoszone przez Prezydium Sejmu. Jak wiemy poparcia nie zyskali dwaj kandydaci zgłoszeni przez klub Prawa i Sprawiedliwości. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek w rozmowie na antenie radia Zet odniósł się do sprawy i ogłosił, że daje "ultimatum" prezydentowi Karolowi Nawrockiemu w sprawie sześciu nowych sędziów TK i przyjęcia od nich ślubowania. Minister zaznaczył, że daje Nawrockiemu tydzień na załatwienie sprawy, w przeciwnym razie jest gotowy sięgnąć po tzw. plan B:

- My mamy plan działania w wypadku, gdyby prezydent chciał złamać konstytucję. Obiecuję państwu, że jeżeli za tydzień prezydent nie będzie wykonywał ruchów, które zgodnie z konstytucją jest zobowiązany wykonywać, pokażemy wszystkim, jaki jest plan B - przekazał minister. Czym jest wspomniany plan B minister Żurek nie podał, ale jak donosi radiozet.pl: - Nieoficjalnie wiadomo, że możliwe jest ślubowanie przed notariuszem i wysłanie pism do prezydenta lub zorganizowanie uroczystości w Sejmie.

Minister Żurek wystosował apel do prezydenta Nawrockiego. W tle mowa o planie B

Tuż po dokonanym przez Sejm wyborze sędziów Trybunału Konstytucyjnego minister sprawiedliwości Waldemar Żurek wystąpił z apelem do prezydenta Karola Nawrockiego, by „nie próbował łamać konstytucji” i odebrał ślubowanie od sześciorga wybranych sędziów TK.

W podobnym tonie wypowiedział się Marcin Kierwiński. - To jest pewien automat, pan prezydent powinien odebrać tę przysięgę od nich, natomiast jeżeli pan prezydent będzie sabotował ten proces, znajdziemy inny sposób - ocenił polityk na antenie radia Zet. Jak dodał: - Zobaczymy, jaka będzie decyzja. Mogę sobie wyobrazić złożenie tej przysięgi przed marszałkiem Sejmu, przed Zgromadzeniem Narodowym, a mogę sobie też wyobrazić zupełnie inny scenariusz, ale nie będę dzisiaj spoilerował w tym zakresie - podsumował zapewniając, że wszystko będzie przeprowadzone zgodnie z prawem.

Nowi sędziowie Trybunału Konstytucyjnego. Sejm wybrał sześć osób

Na sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybrani zostali: sędzia, dotąd przewodniczący komisji kodyfikacyjnej ustroju sądownictwa i prokuratury przy Ministerstwie Sprawiedliwości Krystian Markiewicz, dr hab. nauk prawnych, prof. w Instytucie Nauk Prawnych PAN Maciej Taborowski, dr hab. nauk prawnych, prof. w Katedrze Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego Marcin Dziurda, sędzia, dotąd prezes Sądu Okręgowego w Opolu Anna Korwin-Piotrowska, dr hab. prof. Uniwersytetu Śląskiego Dariusz Szostek, a także adwokat dr Magdalena Bentkowska.