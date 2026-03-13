Sejm wybrał nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Sześcioro kandydatów z poparciem większości

Wśród wybranych sędziów znalazł się sędzia Krystian Markiewicz, który dotąd pełnił funkcję przewodniczącego komisji kodyfikacyjnej ustroju sądownictwa i prokuratury przy Ministerstwie Sprawiedliwości. Mandat sędziego Trybunału Konstytucyjnego uzyskał także dr hab. Maciej Taborowski, profesor w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Posłowie poparli również dr. hab. Marcina Dziurdę, profesora w Katedrze Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W skład Trybunału wejdzie także sędzia Anna Korwin-Piotrowska, która do tej pory była prezesem Sądu Okręgowego w Opolu. Sędzią Trybunału Konstytucyjnego został również dr hab. Dariusz Szostek, profesor Uniwersytetu Śląskiego, a także adwokat dr Magdalena Bentkowska.

W głosowaniu wszyscy kandydaci zgłoszeni przez Prezydium Sejmu uzyskali podobne poparcie. Za wyborem Krystiana Markiewicza głosowało 236 posłów, przeciw było 187, a czterech wstrzymało się od głosu. Maciej Taborowski otrzymał 237 głosów „za”, przy 185 głosach przeciwnych i czterech wstrzymujących się. Taki sam wynik poparcia – 237 głosów „za” – uzyskał także Marcin Dziurda, przy 182 głosach sprzeciwu i sześciu wstrzymujących się.

Anna Korwin-Piotrowska została wybrana głosami 236 posłów, przy 185 głosach przeciw i czterech wstrzymujących się. Dariusz Szostek uzyskał 237 głosów poparcia, przy 185 przeciwnych i czterech wstrzymujących się. Z kolei Magdalena Bentkowska otrzymała 236 głosów „za”, 186 posłów było przeciw, a czterech wstrzymało się od głosu.

Poparcia większości nie uzyskali natomiast kandydaci zgłoszeni przez klub PiS. Prof. Artur Kotowski z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego zdobył 171 głosów „za”, przy 249 głosach sprzeciwu i czterech wstrzymujących się. Z kolei dr Michał Skwarzyński z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego otrzymał 172 głosy poparcia, podczas gdy 253 posłów było przeciw, a czterech wstrzymało się od głosu.

Czym jest Trybunał Konstytucyjny i kto wchodzi w jego skład?

Trybunał Konstytucyjny jest jednym z najważniejszych organów władzy sądowniczej w Polsce. Jego głównym zadaniem jest kontrola zgodności ustaw i innych aktów prawnych z Konstytucją. Trybunał rozstrzyga także spory kompetencyjne pomiędzy centralnymi organami państwa oraz bada skargi konstytucyjne składane przez obywateli, którzy uważają, że ich prawa zostały naruszone przez niezgodne z konstytucją przepisy.

W skład Trybunału Konstytucyjnego wchodzi 15 sędziów wybieranych przez Sejm na dziewięcioletnią kadencję. Sędziowie są powoływani indywidualnie i nie mogą zostać wybrani ponownie na kolejną kadencję. Kandydatów mogą zgłaszać m.in. grupy posłów lub Prezydium Sejmu, natomiast ostateczna decyzja należy do większości parlamentarnej podczas głosowania w Sejmie.

