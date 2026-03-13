Rząd działa ws. SAFE. Upoważnił w uchwale ministrów obrony i finansów do podpisania umowy dotyczącej SAFE

Rząd przyjął uchwałę ws. programu "Polska Zbrojna" po wecie prezydenta, aby pozyskać fundusze na modernizację obronności.

Środki z unijnego programu SAFE zostaną pozyskane przez BGK i trafią do Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych.

Minister Obrony Narodowej będzie koordynował wykorzystanie funduszy, zapewniając stabilność budżetu MON.

Odkryj, jak te działania wpłyną na bezpieczeństwo Polski i rozwój infrastruktury strategicznej.

Posiedzenie rządu zostało zwołane w piątek rano w trybie pilnym. Była to odpowiedź na ogłoszoną w czwartek decyzję prezydenta Karola Nawrockiego, który zawetował ustawę wdrażającą w Polsce unijny program SAFE. Rząd zapowiadał wcześniej, że w przypadku takiego scenariusza przedstawi alternatywne rozwiązanie, które pozwoli na skorzystanie z przewidzianych w programie środków. Jak poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie programu Polska Zbrojna. Dokument zakłada podjęcie działań umożliwiających pozyskanie finansowania na potrzeby modernizacji i rozwoju zdolności obronnych państwa.

Zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami pożyczka z programu SAFE zostanie zaciągnięta przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Środki mają trafić do Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych, który od kilku lat stanowi jedno z głównych narzędzi finansowania modernizacji polskiej armii. W uchwale wskazano również, że kluczową rolę w koordynowaniu realizacji zadań finansowanych z programu będzie pełnił minister obrony narodowej. To właśnie resort obrony ma odpowiadać za nadzór nad wykorzystaniem środków oraz realizacją projektów związanych z rozwojem potencjału obronnego kraju.

Rząd zapewnił jednocześnie, że przyjęte rozwiązania nie będą miały negatywnego wpływu na budżet Ministerstwa Obrony Narodowej. W dokumencie zapisano mechanizmy mające chronić finansowanie resortu i utrzymać stabilność wydatków na obronność.

Jak podkreślono, działania związane z programem Polska Zbrojna mają także szerszy wymiar bezpieczeństwa. Rada Ministrów zadeklarowała bowiem kontynuację prac nad pozyskiwaniem środków na wsparcie innych formacji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa. Chodzi m.in. o policję, straż graniczną oraz Służbę Ochrony Państwa.

Przyjęta uchwała ma być elementem szerszego planu wzmocnienia bezpieczeństwa Polski oraz zwiększenia zdolności obronnych kraju. Rząd podkreśla, że mimo weta prezydenta chce kontynuować działania zmierzające do pozyskania dodatkowych środków na modernizację armii i rozwój infrastruktury istotnej z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa.

