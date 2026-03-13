Gorąco w Sejmie! Sikorski bez hamulców do Macierewicza: "Antek, świrze!"

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
PAP
PAP
2026-03-13 12:26

W Sejmie w czasie piątkowego (13 marca) posiedzenia nie obyło się bez awantury wokół decyzji prezydenta ws. ustawy wdrażającej SAFE oraz pokłosia tego ruchu, czyli nadzwyczajnego posiedzenia Rady Ministrów. Głos z mównicy zabrał m.in. wicepremier Radosław Sikorski, który nagle w szokujący sposób zwrócił się do byłego ministra obrony narodowej z PiS, Antoniego Macierewicza: - Antek, świrze! Gdzie są Caracale za 1 euro? Gdzie są dowody na zamach w Smoleńsku?! - wołał.

Sikorski o krytycznej sytuacji na świecie

Minister Radosław Sikorski wystąpił w Sejmie. Podczas sejmowej dyskusji dotyczącej ustawy o SAFE, której zawetowanie zapowiedział prezydent Karol Nawrocki, minister ostrzegł, że upada świat norm i prawa międzynarodowego, a po wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie sytuacja międzynarodowa stała się krytyczna. Zwracał uwagę, że rakiety i drony lecą na terytorium Turcji, która jest członkiem NATO. Mówił też, że wyczerpują się zapasy amunicji „naszego największego sojusznika”, czyli Stanów Zjednoczonych.

Przeczytaj także:
Nawrocki zawetował SAFE. Polacy mają w tej sprawie zupełnie inne zdanie! Dowód?…

Szef MSZ podkreślił też, że nadal trwa wojna na Ukrainie. - I nadal nie wiemy, kto w niej wygra, ale wiemy, że stanowi ona zagrożenia dla Polski, bo nad polskie niebo nadlatują rosyjskie drony, Rosja wysadza tory na naszych kolejach i gdyby Rosja wygrała, to dojdzie do naszej granicy - mówił Sikorski. Zwrócił też uwagę na obawy o możliwy konflikt w przyszłości o Tajwan między USA i Chinami. Sikorski zaznaczył, że gdyby do tej konfrontacji doszło, to większość zasobów USA zostałoby skierowane na Daleki Wschód.

- Nie możemy stracić ani jednego dnia na dozbrajanie Wojska Polskiego. Nie zaczynać od przyszłego roku albo następnego, tylko już, dzisiaj. Od tego, co zrobimy zależą być może przyszłe losy naszego kraju - apelował Radosław Sikorski. Dodał, że „historia będzie rozliczała nas z tego, jakie decyzje podejmiemy”.

Polityka SE Google News

Piorunujące słowa Sikorskiego do Macierewicza! Ale grubo!

Nagle minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski zwrócił się do prowadzącego obrady marszałka Włodzimierza Czarzastego, z pytaniem, czy mógłby uspokoić posła PiS Antoniego Macierewicza, który próbował dyskutować z nim z ław poselskich. Czarzasty odparł: - Obawiam się, że nie. Na to Sikorski zwrócił się więc sam do Macierewicza wołając: - Antek świrze, gdzie są Caracale? Gdzie są Mistrale za 1 euro? Gdzie są dowody na zamach smoleński?! A jego słowa zostały przyjęte oklaskami z ław rządzących. 

SAWICKI: NIE OBNIŻAJMY CEN PALIW, BO... PRZYJADĄ NIEMCY
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

RADOSŁAW SIKORSKI
ANTONI MACIEREWICZ