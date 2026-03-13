Poseł Wójcik straszy koalicję przyszłymi wyrokami: Za dwa lata będziemy wsadzać ich do więzień!

Adam Brzozowski
Kamil Szewczyk
13 marca obrady w Sejmie będą wyjątkowo burzliwe, gdyż posłowie mają wybrać sześciu sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Preludium do tego, co się wydarzy, była awantura na komisji sprawiedliwości, spowodowana pracami nad uchwałą dotyczącą TK. Wywołał ją poseł PiS Michał Wójcik (55 l.), który groził posłom koalicji więzieniem. - Za dwa lata będę wsadzał! – odgrażał się polityk, który potwierdza swoje groźby w rozmowie z „Super Expressem”.

Awantura na komisji ws. uchwały o TK

Podczas rozpoczętego w środę posiedzenia Sejmu, posłowie zajęli się m.in. projektem uchwały dotyczącym Trybunału Konstytucyjnego. Sejmowa komisja sprawiedliwości i praw człowieka przyjęła dokument, którego celem ma być przywrócenie niezależności TK. - Obecna koalicja pragnie naprawić to, co zostało zepsute – wyjaśnił szef komisji poseł Paweł Śliz (46 l.). Poseł PiS Michał Wójcik chciał odrzucenia projektu. - Ani milimetra się nie cofniemy. Jeżeli państwo myślicie, że my się cofniemy, to jesteście w bardzo głębokim błędzie (…) - grzmiał polityk. - Pośle Wójcik, możemy naprawdę się różnić, ale to, co pan robi po raz kolejny, to grożenie, straszenie - stwierdził z kolei poseł Tomasz Zimoch (69 l.). Na co Wójcik wybuchł: - Za dwa lata będę wsadzał, teraz mogę tylko grozić!

Poseł PiS: Planują siłowe działania!

„Super Express” zapytał polityka o jego słowa. - Tak, za dwa lata będziemy wsadzać ich do więzień, to są działania przestępcze to, co ta władza robi z Ttrybunałem Konstytucyjnym – mówi poseł PiS i dodaje: - Będą mogli liczyć na sprawiedliwy proces – zapowiada Michał Wójcik. A co polityk sądzi o przyjętej przez Sejm uchwale? - Sądzę, że obecna władza będzie chciała siłowe rozwiązania robić w sprawie TK, ta uchwała powinna być wyrzucona do śmieci, ona jest niebezpieczna. To ma być podkładka pod dalsze ich działania, właśnie być może siłowe – twierdzi w rozmowie z nami.

Wczoraj Sejm przyjął sprawozdanie komisji dotyczące projektu uchwały ws. TK. Dziś zaś posłowie wybiorą sześciu sędziów Trybunału spośród kandydatów zatwierdzonych przez Prezydium Sejmu.

