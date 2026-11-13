Sprawa gdańskiej kawalerki pana Jerzego, o której stało się głośno w trakcie kampanii wyborczej, znów znalazła się w centrum zainteresowania śledczych. Jak potwierdził prokurator Mariusz Duszyński, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, prokuratura chce teraz usłyszeć zeznania od samego Karola Nawrockiego. Stosowne pismo z prośbą o wyznaczenie terminu przesłuchania zostało już wysłane na adres głowy państwa. Jako pierwszy informację tę podał Onet.

Przesłuchanie najprawdopodobniej odbędzie się w siedzibie głowy państwa. Wcześniej prezydent w analogiczny sposób – w pomieszczeniach, w których urzęduje na co dzień – składał zeznania w innym śledztwie, dotyczącym korzystania z apartamentów Muzeum II Wojny Światowej, które ostatecznie zostało umorzone 11 sierpnia 2026 roku.

Obietnica opieki czy drugie dno?

Dochodzenie w sprawie przejęcia mieszkania przez prezydenta Karola Nawrockiego i jego małżonkę, wszczęte 13 czerwca 2025 roku, koncentruje się na podejrzeniu oszustwa na szkodę Jerzego Ż. Śledczy badają wydarzenia z lat 2012 - 2017. Głównym wątkiem jest ustalenie, czy starszy mężczyzna mógł zostać wprowadzony w błąd przy sprzedaży swojego mieszkania.

Z ustaleń prokuratury wynika, że kluczowe jest wyjaśnienie, czy pan Jerzy otrzymał całą kwotę za kawalerkę oraz czy Karol Nawrocki rzeczywiście zamierzał wywiązać się z obietnicy zapewnienia mu opieki. Jak tłumaczyli Nawrocki i jego sztab, to właśnie obietnica opieki miała stać za transakcją. Sam fakt, że ówczesny kandydat na urząd prezydenta posiada dwa mieszkania, ujawnił wcześniej portal Onet. Pan Jerzy ostatecznie trafił do domu pomocy społecznej.

Lawina zawiadomień do śledczych

Pytania o drugi lokal Karola Nawrockiego pojawiły się, gdy wyszło na jaw, że wbrew wcześniejszym deklaracjom posiada on nie jedno, a dwa mieszkania. Sztab Nawrockiego tłumaczył wówczas, że kawalerka została przejęta od starszego człowieka w zamian za wsparcie, ale ta argumentacja nie przekonała wszystkich.

W sprawie nabycia gdańskiego lokalu do prokuratury wpłynęły aż trzy zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa. Złożyli je: wicemarszałek Senatu Magdalena Biejat, osoba prywatna oraz prezydent Gdańska. Choć śledczy odmówili wszczęcia postępowań w kilku innych wątkach – dotyczących m.in. fałszywych oświadczeń w aktach notarialnych czy przedawnionych czynów – to wątek ewentualnego oszustwa na szkodę pana Jerzego jest wciąż intensywnie badany. Decyzja o przesłuchaniu prezydenta zapadła po tym, jak prokuratorzy przeanalizowali dokumenty z ksiąg wieczystych i przesłuchali notariusza.