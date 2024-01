Czego należy się spodziewać w Sejmie w związku z Kamińskim i Wąsikiem? W rozmowie z Onetem poseł PiS Marcin Przydacz komentuje: - Są posłami, mają prawo realizować swoje obowiązki poselskie tak, jak uznają za stosowne. Mają mandat wolny. Jeśli będą chcieli wejść do Sejmu, powinno zostać to im umożliwić. Jeżeli ktokolwiek będzie chciał zablokować wejście panów posłów do polskiego parlamentu złamie prawo i w przyszłości narazi się na postępowanie prokuratorskie.