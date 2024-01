Zapytali Polaków, czy Wąsik i Kamiński powinni wciąż być posłami. Odpowiedź jest jednoznaczna!

W Polsce będzie dozwolona aborcja do 12. tygodnia ciąży? Projekt KO wpłynął do Sejmu

Stwierdzenie marszałka Sejmu nieważne?

Zgodnie z Konstytucją, osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu, nie może być posłem. Z tego powodu, w chwili gdy posłowie Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali prawomocnie skazani na dwa lata więzienia, marszałek Sejmu, Szymon Hołownia postanowił o wygaśnięciu ich mandatów. Sąd Najwyższy później podważył to postanowienie marszałka, chociaż sędziowie dwóch izb SN mieli odmienne zdanie w tej sprawie.

Krzysztof Gawkowski: Prezydent sam się spoliczkował

Czy politycy ułaskawieni 23 stycznia 2024 r. przez prezydenta są wciąż posłami? Konstytucjonalista, prof. Ryszard Piotrowski oznajmił w RMF FM, że jego zdaniem, tak nadal jest. - Wynika to z mojego przekonania, że próba stwierdzenia wygaśnięcia mandatu w Sejmie była usiłowaniem nieudolnym – powiedział profesor.

Mandaty wygasły po wyroku

Odmiennego zdania jest inny specjalista ds. konstytucji. - Moment konstytutywny dla wygaśnięcia mandatów nastąpił, kiedy sąd ogłosił wyrok (20 grudnia 2023 r). Z tym momentem mandaty wygasły, zaś postanowienie marszałka Sejmu ma tylko charakter deklaratoryjny – mówi nam prof. Marek Chmaj, który nie chce komentować opinii Sądu Najwyższego w sprawie mandatów poselskich. - Komentuję tylko wyroki i orzeczenia legalnie wybranych sędziów – ucina.

Kamiński i Wąsik spotkali się z Dudą!

Polacy nie chcą Wąsika i Kamińskiego w Sejmie

Instytut Badań Pollster zapytał respondentów, czy panowie Kamiński i Wąsik, jeśli zostaną ułaskawieni, powinni odzyskać mandaty poselskie. Okazuje się, że 65 proc. z nas jest temu przeciwnych. - Prezydent ułaskawił obu polityków i zadeklarował, że zarządzi zatarcie skazania. Czyli nie będą figurowali w Krajowym Rejestrze Karnym. To oznacza, że mają bierne prawo wyborcze – mogą kandydować w wyborach do Sejmu i Senatu (także uzupełniających) lub w wyborach do samorządu – dodaje profesor Chmaj.

