Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Krzysztof Gawkowski: Prezydent sam się spoliczkował

jot 15:53 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawowski pytany w "Sednie sprawy" o sprawę Wąsika i Kamińskiego ocenił: - Przestępcy zostali uznani za winnych a ułaskawił ich prezydent, bo do tego ma prawo. Nie jestem zdziwiony tą decyzją, bo jest w konstytucji. Ale jestem zdziwiony tym co się wydarzyło przez ostatnie trzy tygodnie. Prezydentem, który raz mówił, że nie ułaskawi, później, że ułaskawi. Mamy dzisiaj do czynienia z upadkiem autorytetu prezydenta na jego własne życzenie. Nie wiadomo czy działał na telefon Kaczyńskiego, czy sam to wymyślił. A prawda jest taka, że prezydent narozrabiał 8 lat temu a teraz nie wiedział jak wyjść z tego z twarzą. A na koniec wygląda to tak, że prezydent sam się spoliczkował.