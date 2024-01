Kto trafi do Sejmu za Kamińskiego i Wąsika? Szymon Hołownia zabrał głos. Sprawa jest skomplikowana

Całe środowisko polityczne w Polsce żyje sprawą Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego. Politycy PiS zostali zatrzymani, a następnie trafili za kraty. Najpierw przebywali w Areszcie Śledczym w Warszawie-Grochowie, a w czwartek rano (11 stycznia) pojawiły się doniesienia, że obaj zostali już z tego aresztu wywiezieni. I tak Kamiński został odwieziony do aresztu śledczego w Radomiu, a Wąsik w Przytułach Starych. Wiadomo, że w Monitorze Polskim opublikowane zostało postanowienie marszałka Sejmu, Szymona Hołowni, w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Mariusz Kamińskiego. Teraz pojawia się pytanie, co z mandatami polityków. Szymon Hołownia przekazał, że machina ruszyła: - Postanowienie o wygaszeniu mandatu byłego posła Kamińskiego zostało opublikowane, a więc w związku z tym ruszy procedura obsadzania tego mandatu. Jeżeli chodzi o wygasły mandat pana byłego posła Wąsika, wstrzymałem się z rozpoczęciem tej procedury obsadzania do czasu uzyskania kompetentnych opinii prawnych, bo to jest za poważna kwestia, żeby w sposób jakkolwiek budzący czyjekolwiek wątpliwości tutaj działać - przekazał dziennikarzom Hołownia .

Marszałek Sejmu dodała, że sytuacja Kamińskiego nie budzi wątpliwości: - Jest to orzeczenie Sądu Najwyższego. Te mandaty wygasły, bo wygasił je Sąd Okręgowy swoim wyrokiem. Ja potwierdziłem ten fakt To sąd de facto wygasza swoim wyrokiem. Ja, wydając postanowienie, robię to po to, żeby uruchomić procedurę obsadzenia tych miejsc w Sejmie. Sejm, zdarzało się, procedował w niepełnym składzie. Ja już od początku mojej pracy jako marszałek chyba kilkanaście mandatów potwierdzałem. Ich wygaszenie, obsadzenie to zawsze trwa - podkreślił.

Co z mandatami poselskimi Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego? Sprawa jest skomplikowana

Co dalej z mandatami? W takiej sytuacji, jeśli chodzi o miejsce w Sejmie po Kamiński, Państwowa Komisja Wyborcza powinna wskazać marszałkowi mu kandydatów na to opróżnione miejsce. Inaczej jest w sprawie Wąsika, która jest zdecydowanie bardziej skomplikowana. Były szef PKW, Wojciech Hermeliński wyjaśnił w rozmowie z Onetem: - Sytuacja znacząco jednak komplikuje się, gdy chodzi o pana Wąsika. Bo przecież Izba Kontroli Nadzwyczajnej SN uchyliła decyzję marszałka wygaszającą jego mandat poselski. Owszem, my wiemy, że ta izba nie jest sądem, że nie uznaje jej żaden z europejskich trybunałów, ale nie zmienia to faktu, że takie orzeczenie tejże izby istnieje jakoś w obrocie prawnym, choć nie powinno. W zasadzie należałoby uznać, że tego orzeczenia tej tzw. neoizby po prostu nie ma, marszałek powinien wysłać ponownie wniosek do legalnej Izby Pracy SN, aby sprawę Wąsika rozstrzygnęła.

