Mariusz Kamiński stawiał opór w więzieniu?! Porażające nieoficjalne informacje

Do tego więzienia trafił Maciej Wąsik. Jedno z najnowocześniejszych w Polsce, niewielka liczba więźniów!

To tutaj trafił Mariusz Kamiński. Tak wygląda więzienie w Radomiu

Mariusz Kamiński niemal natychmiast po przyjęciu do więzienia rozpoczął protest głodowy, o czym poinformował w oficjalnym oświadczeniu skierowanym do ministra sprawiedliwości Adama Bodnara. To jednak nie jedyny przejaw buntu skazanego polityka.

Jak podaje RMF FM, ten miał stawiać opór i nie realizować poleceń wydawanych przez pracowników Służby Więziennej na Grochowie. Mimo to funkcjonariusze nie używali wobec niego siły, a starali się nakłonić go do współpracy innymi metodami. Z kolei Maciej Wąsik miał nie sprawiać problemów i wykonywać wszystkie polecenia.

Według informacji podanych przez RMF FM, funkcjonariusze nie mogą sobie pozwolić na najdrobniejsze wątpliwości wobec zachowania właściwych procedur, a więźniowie „medialni” są traktowani według specjalnych zasad. Zazwyczaj otacza się ich specjalną pieczą, a wizyty funkcjonariuszy w celach mieszkalnych takich skazanych jest rejestrowane.

Teraz polityk został przewieziony do aresztu śledczego w Radomiu, z kolei Maciej Wąsik, który również podjął protest głodowy, został przewieziony do zakładu koło Ostrołęki.

W naszej galerii zobaczysz zakład, w którym obecnie przebywa Mariusz Kamiński:

