Okropne!

Poseł KO potrącił pieszego! Mężczyzna trafił do szpitala

W czwartek 12 grudnia doszło do okropnego zdarzenia. Przy ulicy Wajdy w Tarnowskich Górach doszło do potrącenia mężczyzny, który trafił do szpitala. Sprawcą zdarzenia był poseł KO Tomasz Głogowski. Przyznał się do czynu i został ukarany mandatem oraz punktami karnymi.