Tym zajmie się Andrzej Duda po prezydenturze? Wydano rekomendację

- Bardzo pomaga Polskiemu Komitetowi Olimpijskiemu, ale też trzeba pamiętać, że bardzo dobrze poruszał się w strukturach międzynarodowych. Wiele lat współpracy z moim poprzednikiem Andrzejem Kraśnickim, wiele spotkań z panem przewodniczącym Thomasem Bachem, wiele rozmów. Myślę, że to zaowocowało tym, że pan przewodniczący Bach zdecydował, że dobrze by było, żeby Polska wystawiła taką kandydaturę osoby, która jest oddana polskiemu olimpizmowi - powiedział Piesiewicz na antenie TVN24.

- Trzymamy bardzo mocno kciuki. My zrobiliśmy wszystko, by tę kandydaturę zgłosić. Cieszę się, bo pod listem rekomendacyjnym podpisze się też pan Andrzej Kraśnicki razem ze mną. Zarząd podjął taką decyzję. Nie ukrywam, że to byłby bardzo duży sukces dyplomatyczny, jeżeli kolejny Polak stałby się członkiem rzeczywistym MKOl - zaznaczył.