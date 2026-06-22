Poruszające przemówienie prezydenta Nawrockiego. "Mieszkałem w pokoju 14 m2"

Karol Nawrocki wystąpił na konferencji Poland Future Summit.

Prezydent odniósł się w swoim przemówieniu m.in. do kryzysu demograficznego.

Przy okazji wspomniał niełatwy okres w swojej przeszłości.

Prezydent Karol Nawrocki wygłosił przemówienie na konferencji Poland Future Summit. Już na początku swojego wystąpienia stanowczo podkreślił, że ""nie ma rozwoju bez bezpieczeństwa". Jak przekonywał, nie można budować bezpieczeństwa państwa bez stabilnej sytuacji bezpieczeństwa. - Dzisiaj polski przemysł zbrojny będzie się rozwijał za sprawą kredytu, który trafił do Polski z UE, ale wierzę także głęboko, że większość parlamentarna przyjmie moje rozwiązania zamknięte w projekcie Polskiego Stronnictwa Ludowego - mówił.

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- Wierzę, że za sprawą bezpieczeństwa, pracowitości, ciężkiej pracy, dzięki polskim przedsiębiorcom jesteśmy w miejscu, które powinno gwarantować także rozwój demograficzny - przekonywał. Nawrocki przeszedł następnie do kwestii demografii i kryzysu demograficznego, który jest jednym z głównych tematów forum. Jak zaznaczył, bezpieczeństwa nie można zagwarantować bez dobrej sytuacji demograficznej. - Musimy dołożyć wszelkich starań, nie mówię tutaj tylko o polskich władzach, ale też o biznesie (...), aby zatrzymać postępujący problem z demografią w Polsce i całej Europie - oznajmił stanowczo.

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Nawrocki podkreślił, że "rodzina jest najważniejsza" i polskie władze powinny się o nią troszczyć. W tym kontekście zwrócił uwagę na swój projekt zerowego PIT-u dla rodzin i projekt podniesienia drugiego progu podatkowego. - W całej Europie nastąpiła eksplozja bezdzietności - ocenił, po czym dodał, że państwa zachodnie próbowały rozwiązać ten problem z wykorzystaniem migracji, ale "nie będzie to polska droga". Następnie zaapelował do przedsiębiorców o dbanie o polskie rodziny. - To z całą pewnością wprowadzenie większej elastyczności godzin czy stosunku pracy, to docenianie kobiet wracających po urodzeniu dziecka do przedsiębiorstwa, a nie ich karanie - podkreślił.

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Karol Nawrocki zauważył, że problem z demografią jest związany także z kryzysem męskości. - Mężczyzna jest od tego, aby rozwiązywać problemy, aby nie wahać się, żeby stawać na wysokości zadania - mówił. Następnie cofnął się poruszająco do swojej przeszłości, mówiąc:

- Ja miałem 20 lat, kiedy zostałem jednocześnie mężem i ojcem już wówczas dwuletniego syna, mieszkałem w pokoju 14 metrów kwadratowych, musiałem ciężko pracować, cztery razy w tygodniu trenowałem, byłem w trakcie robienia doktoratu. I nie zastanawiałem się, czy rodzina mi się opłaci, tylko po prostu chciałem mieć żonę i dzieci. Uznawałem to za swój obowiązek.

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