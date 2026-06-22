Zełenski przemówił po stracie orderu. "Uważam, że skończy się to źle". Wspomniał prezent od Nawrockiego

Karol Nawrocki zdecydował się odebrać Order Orła Białego prezydentowi Ukrainy.

Ten odesłał już do Polski wyróżnienie, które otrzymał od Andrzeja Dudy.

Teraz Wołodymyr Zełenski udzielił wywiadu, w którym ocenił całą sytuację.

Wołodymyr Zełenski ocenił, że postrzega decyzję Karola Nawrockiego jako element wewnętrznego sporu politycznego, jaki ma miejsce w Polsce, oraz próbę wykorzystania sytuacji do podniesienia notowań sił politycznych, które reprezentuje prezydent Polski. - Widzę w tym wyłącznie kwestię wyborczą. W 2027 r. odbędą się u nich [w Polsce] wybory premiera [parlamentarne]. Prezydent walczy o stanowisko premiera dla swojej partii [PiS] z premierem Tuskiem [KO]. Nie mamy z tym nic wspólnego, to ich wewnętrzna sprawa - stwierdził.

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W jego opinii prezydent Nawrocki prowadzi wewnętrzną walkę polityczną w Polsce, wykorzystując nastroje antyukraińskie. - Tak właśnie postępował Orban. To zła strategia. Uważam, że skończy się to źle - stwierdził. Podkreślił pryz tym, że "nie można czerpać korzyści politycznych z nienawiści, ponieważ w dłuższej perspektywie doprowadzi to do pogorszenia stosunków między narodami". Zełenski zaznaczył, że w Polsce "nie ma monarchii, tylko demokracja", więc Warszawa powinna utrzymywać dobre stosunki z Ukrainą, która broni całą Europę, w tym również swojego sąsiada. - Nie możemy nie być partnerami i przyjaciółmi z Polakami, bo jesteśmy sąsiadami. Bo jeśli nie jesteś partnerem, to kim jesteś? Z czasem wszystko to może przerodzić się w to, co mamy z Rosjanami: brak szacunku, agresja, radykalizacja społeczeństwa - przekonywał.

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W czasie wywiadu prezydent Ukrainy opowiedział również o pierwszym spotkaniu z Karolem Nawrockim oraz prezencie, jaki wręczył mu wtedy polski prezydent. Jak wspominał:

- Przyjechałem do prezydenta Nawrockiego, to była pierwsza wizyta, a on podczas uścisku dłoni wręczył mi w prezencie książkę o tragedii wołyńskiej. Nie mówię o tym. Nie mówiłem o tym ludziom, spokojnie z tym żyję. Teraz rozmawiamy o tym otwarcie, ponieważ on podejmuje pewne kroki, które uważam za niewłaściwe.

Galeria poniżej: Premier Donald Tusk rozpoczął wizytę w Kijowie. Spotkał się z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim

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Sonda Czy premier Donald Tusk powinien poprzeć decyzję prezydenta RP o odebraniu Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy? TAK NIE NIE MAM ZDANIA

ZEŁENSKI JAK MAŁO KTO POTRAFI OBRAZIĆ KAŻDEGO?!