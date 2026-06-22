Były poseł odsyła Nawrockiemu odznaczenie. Teraz mówi o hejcie i "szambie"

Jak wiemy, prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Orderu Orła Białego ukraińskiemu prezydentowi. Ta decyzja wywołała błyskawiczną reakcję Zełenskiego, który ogłosił, że odsyła do Polski order: - Uważaliśmy, że to właśnie narodowi ukraińskiemu i naszej armii był adresowany w 2023 roku Order Orła Białego. Tak wtedy mówiono. Dziś odesłałem Order panu prezydentowi Polski - napisał Wołodymyr Zełenski w mediach społecznościowych i pokazał zdjęcie szykowanej przesyłki.

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Po jego działaniu ruszyła lawina. Były prezydent Ukrainy Leonid Kuczma zrzekł się przyznanego mu w 1997 roku polskiego Orderu Orła Białego, jego następca Wiktor Juszczenko również podjął taką decyzję. Podobnie poprzednik prezydenta Wołodymyra Zełenskiego Petro Poroszenko również podjęli decyzję o zrzeczeniu się najwyższego polskiego odznaczenia.

Jakby tego było mało, na sytuację zareagował także jeden z polskich polityków, były poseł, dawniej związany z Platformą Obywatelską, Piotr Fogler, który także zdecydował o oddaniu, posiadanego od ponad 20 lat, odznaczenia.

Symbolicznie odsyłam moje odznaczenie temu rezydentowi, w geście protestu wobec głupiej decyzji o odebraniu orderu Prezydentowi Ukrainy, walczącej Ukrainy! Nie jest to gest wobec tego Prezydenta który mi go wręczał, bo Go szanuję ale wobec obecnego lokatora Belwederu, który coraz bardziej ośmiesza Polskę i nas wszystkich !! To co zrobił i ciągle robi ten pan nazywany Prezydentem jest koszmarem i dla mnie nie jest Prezydentem mojego kraju, tylko nieporozumieniem i nadal czekam na przeliczenie głosów przez PKW …bo do dziś nie znam ostatecznych wyników tych wyborów - napisał na Facebooku.

Po tym, jak Folger powiadomił o odesłaniu odznaczenia, która miał, jak sam przyznał, wylał się hejt. - Po mojej decyzji o symbolicznym zwrocie odznaczenia w proteście przeciw odebraniu OOB Prezydentowi Zeleńskiemu, wylała się na mnie fala hejtu i zagościło prawdziwe "szambo". Niejaka pani Kania donosi na swoim profilu, że byłem agentem SB i przywołuje historię z 1992 roku, czyli czasów mojego posłowania. W ślad za jej kłamstwami pojawiła się lawina oskarżeń, wyzwisk i połajanek z groźbami włącznie!! - napisał na Facebooku.

Piotr Fogler otrzymał Złoty Krzyż Zasługi z rąk prezydneta Aleksandra Kwaśniewskiego w 2005 roku. Odznaczenie wręczone mu zostało podczas obchodów 15-lecia odrodzenia samorządu terytorialnego. Fogler otrzymał je za wybitne zasługi właśnie w działalności samorządowej, ponieważ wówczas pełnił funkcję przewodniczącego Sejmiku Województwa Mazowieckiego.