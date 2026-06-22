Słowa Tuska rozsierdziły Kukiza! Wprost wyzwał go od "kanalii"!

- Donald Tusk skomentował decyzję Karola Nawrockiego.
- Chodzi o odebranie Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
- Słowa premiera bardzo mocno zdenerwowały Pawła Kukiza.
- Muzyk opublikował pełen emocji wpis skierowany do Tuska.
Tusk o odebraniu orderu Zełenskiemu
Premier Donald Tusk nie ukrywał irytacji, nazywając obecną sytuację na linii Warszawa-Kijów wprost. Ocenił, że brnięcie w konflikt polityków w Polsce i w Ukrainie to strategiczny błąd, na którym stracą obie strony: biznesowo, geopolitycznie i reputacyjnie. Dodał również, że w polityce taki błąd jest gorszy od zbrodni. W swoich wpisach w mediach społecznościowych podkreślał, że obecna sytuacja cieszy wyłącznie Władimira Putina i szokuje sojuszników Polski.
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Szef rządu zaznaczył, że w rozmowach z europejskimi liderami stara się obniżać napięcie, choć przyznał, że „nie jest to łatwe zadanie”.
Kukiz mocno atakuje Tuska
Na słowa polskiego premiera postanowił zareagować Paweł Kukiz. Poseł koła Demokracja Bezpośrednia zdecydowanie nie gryzł się w język. - "Strategicznym błędem" było raczej powierzenie władzy kanalii, dla której męczeńska śmierć dziesiątek tysięcy Polaków – starców, kobiet i dzieci – to jedynie "trybik" w politycznym marketingu, "epizod", który można pominąć albo zdeptać..." – napisał w serwisie X.
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- Nie zdziwię się, jeśli za jakiś czas z radością przyjmie medal za zasługi pomocy przy akcesji Ukrainy do UE od Zełenskiego imienia 14 Dywizji Waffen SS-Galizien... Hańba! – grzmiał Kukiz.
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