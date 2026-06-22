Słowa Tuska rozsierdziły Kukiza! Wprost wyzwał go od "kanalii"!

Donald Tusk skomentował decyzję Karola Nawrockiego.

Chodzi o odebranie Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.

Słowa premiera bardzo mocno zdenerwowały Pawła Kukiza.

Muzyk opublikował pełen emocji wpis skierowany do Tuska.

Tusk o odebraniu orderu Zełenskiemu

Premier Donald Tusk nie ukrywał irytacji, nazywając obecną sytuację na linii Warszawa-Kijów wprost. Ocenił, że brnięcie w konflikt polityków w Polsce i w Ukrainie to strategiczny błąd, na którym stracą obie strony: biznesowo, geopolitycznie i reputacyjnie. Dodał również, że w polityce taki błąd jest gorszy od zbrodni. W swoich wpisach w mediach społecznościowych podkreślał, że obecna sytuacja cieszy wyłącznie Władimira Putina i szokuje sojuszników Polski.

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Szef rządu zaznaczył, że w rozmowach z europejskimi liderami stara się obniżać napięcie, choć przyznał, że „nie jest to łatwe zadanie”.

Brnięcie w konflikt polityków w Polsce i w Ukrainie to strategiczny błąd, na którym stracą obie strony: biznesowo, geopolitycznie i reputacyjnie. A w polityce, jak wiadomo, błąd jest gorszy od zbrodni. W rozmowach z moimi europejskimi partnerami staram się minimalizować straty i…— Donald Tusk (@donaldtusk) June 21, 2026

Kukiz mocno atakuje Tuska

Na słowa polskiego premiera postanowił zareagować Paweł Kukiz. Poseł koła Demokracja Bezpośrednia zdecydowanie nie gryzł się w język. - "Strategicznym błędem" było raczej powierzenie władzy kanalii, dla której męczeńska śmierć dziesiątek tysięcy Polaków – starców, kobiet i dzieci – to jedynie "trybik" w politycznym marketingu, "epizod", który można pominąć albo zdeptać..." – napisał w serwisie X.

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- Nie zdziwię się, jeśli za jakiś czas z radością przyjmie medal za zasługi pomocy przy akcesji Ukrainy do UE od Zełenskiego imienia 14 Dywizji Waffen SS-Galizien... Hańba! – grzmiał Kukiz.

"Strategicznym błędem" było raczej powierzenie władzy kanalii, dla której męczeńska śmierć dziesiątek tysięcy Polaków - starców, kobiet i dzieci - to jedynie "trybik" w politycznym marketingu, "epizod", który można pominąć albo zdeptać... Nie zdziwię się, jeśli za jakiś czas z…— Paweł Kukiz (@pkukiz) June 21, 2026

Galeria poniżej: Tak mieszka Paweł Kukiz

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Sonda Czy premier Donald Tusk powinien poprzeć decyzję prezydenta RP o odebraniu Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy? TAK NIE NIE MAM ZDANIA

KUKIZ: POSTBOLSZEWICKA KONSTYTUCJA DO ZMIANY!