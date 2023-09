Polska 2050 utworzy koalicję z Konfederacją? Niespodziewane słowa polityka

Emerycie, ruszyła wypłata 14. emerytury 2023. Sprawdź, ile dostaniesz. Rekorodwe wypłaty z ZUS we wrześniu na rękę [TABELA]

QUIZ. Biskupi z okresu PRL. Wojtyła, Wyszyński, Glemp. Jeśli żyłeś w tych czasch, to sobie poradzisz

Polska 2050 nie wyklucza koalicji z Konfederacją po wyborach. Lewica jest na nie

Michał Kobosko, wiceszef Polski 2050 przyznał na antenie TOK FM, że nie wyklucza koalicji z Konfederacją po wyborach. Dla przypomnienia, Polska 2050 startuje w wyborach z PSL w koalicji, jako "Trzecia Droga".

- Nie mogę tego wykluczyć. Jeżeli byłaby to cena za pożegnanie PiS-u, to jestem w stanie sobie wyobrazić taką cenę. Choć to cena bardzo wysoka - mówił Kobosko na antenie TOK FM.

Za to kompletnie koalicję wyklucza Lewica, co też nie powinno być większym zaskoczeniem. Włodzimierz Czarzasty przyznał podczas spotkania z wyborcami, że nie będzie rządu, w którym Lewica będzie z Konfederacją - stwierdził, że "nie będzie takiej ceny i nie będzie takiej kasy, którą by nam zaproponowali, żebyśmy rządzili z brunatną siłą".

Tymczasem wyborcy Konfederacji nie chcą żadnej koalicji

Jak wynika z sondażu Instytut Badań Pollster przeprowadzonego dla Super Expressu, 57 proc. wyborców Konfederacji nie chce żadnej koalicji. 11 proc. twierdziło, że powinna utworzyć koalicję ze Zjednoczoną Prawicą, 8 proc. z Koalicją Obywatelską, a 12 proc. z "innym ugrupowaniem". Jednocześnie 12 proc. nie ma na ten temat zdania.

- Wynik sondażu nie jest zaskoczeniem. Ugrupowanie to ma zamiar „wywrócić stolik”, a więc wyborcy nie chcą dopuścić do tego, aby dzięki koalicji PiS lub KO dłużej rządziły - mówił na ten temat politolog prof. Sebastian Gajewski z Centrum im. Ignacego Daszyńskiego.

K. BERKOWICZ: TRUDNO SOBIE WYOBRAZIĆ KOALICJĘ PIS Z KONFEDERACJĄ Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.