Większość Polaków głosuje na PiS. Najnowszy sondaż

Wybory 2023. PiS przoduje w sondażu

Według sondażu IBRiS przygotowanego dla Onetu, gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę (3.09.2023), to wzięłoby w nich udział 61 proc. ankietowanych. Jak poinformował Onet, odpowiedzi "zdecydowanie tak" udzieliło 40,1 proc. (-2,6 pkt proc. w porównaniu do ostatniego sondażu), a "raczej tak" — 20,9 proc. (+14,3 pkt proc.) osób. W wyborach "raczej nie" wzięłoby udziału 14,5 proc. (-2 pkt proc.) uczestników badania, natomiast 22,8 proc. wybrało opcję "zdecydowanie nie" (-8 pkt proc.). Łącznie to 37,3 proc. (-10 pkt proc.).

Na kogo Polacy oddaliby swój głos? Z sondażu IBRiS wynika, że Prawo i Sprawiedliwość/Zjednoczona Prawica zdobyło 33,1 proc. poparcia. To mniej o 0,2 pkt proc. w porównaniu sondażu, który IBRIS przeprowadził dla Onetu 21 lipca. Koalicja Obywatelska otrzymałaby 26,7 proc. poparcia. Zaś trzecia lokata należałoby do Konfederacji, na którą zagłosowałoby 14 proc. pytanych. Poza podium znajdują się: Polska 2050 wraz z PSL, czyli Trzecia Droga (10,1 proc.), Lewica (9,6 proc.). 9 proc. pytanych nie wie, na kogo oddałoby swój głos w wyborach parlamentarnych.

Z obliczeń Onetu na podstawie sondażu IBRiS wynika, że "rozkład mandatów w Sejmie wyglądałby następująco: PiS — 187, KO — 149, Konfederacja — 47, Polska 2050 + PSL — 39, Lewica — 37, Mniejszość niemiecka — 1".

Kto byłby w Senacie?

W ankiecie pytano też "na które z ugrupowań zagłosowaliby w wyborach do Senatu, gdyby mieli do wyboru kandydata PiS, Paktu Senackiego (niezależnie, czy z Lewicy, KO, Trzeciej Drogi) lub Konfederacji".

Jak podaje Onet, najwięcej uczestników sondażu wybrało kandydata Paktu Senackiego — 41,2 proc. Na przedstawiciela PiS wskazało 32,3 proc. Z kolei na kandydata Konfederacji postawiło 5,3 proc. Odpowiedzi "nie wiem/trudno powiedzieć" udzieliło 9,3 proc. osób.

