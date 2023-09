Wyborcy Konfederacji nie chcą koalicji

Z kim w pierwszej kolejności powinna zawrzeć koalicję Konfederacja po wyborach parlamentarnych? - takie pytanie usłyszeli wyborcy tego ugrupowania od ankieterów. Ich odpowiedź jest jednoznaczna: 57 proc. wyborców Konfederacji nie godzi się na żadne układy. - Wynik sondażu nie jest zaskoczeniem. Ugrupowanie to ma zamiar „wywrócić stolik”, a więc wyborcy nie chcą dopuścić do tego, aby dzięki koalicji PiS lub KO dłużej rządziły – komentuje politolog, prof. Sebastian Gajewski z Centrum im. Ignacego Daszyńskiego.

Wynikiem sondażu nie jest zaskoczony także inny politolog, prof. Antoni Dudek. - Liderzy Konfederacji mają prawdopodobnie wykonane podobne badania, ponieważ powtarzają, że do koalicji po wyborach nie dojdzie. Ale to nie przesądza wcale tego, co może się po wyborach wydarzyć – uważa ekspert.

i Autor: SE Z kim w pierwszej kolejności powinna zawrzeć koalicję Konfederacja po wyborach parlamentarnych? Uwaga: pytanie tylko dla osób deklarujących poparcie dla Konfederacji

Wyborcy PiS słuchają się prezesa partii

Kiedy Instytut Badań Pollster zapytał wyborców Zjednoczonej Prawicy o możliwego koalicjanta, to najwięcej wskazań (30 proc.) także dotyczyło niewchodzenia w żadne koalicje. - Wyborcy Zjednoczonej Prawicy przyzwyczaili się przez osiem ostatnich lat, że jeśli są jacyś koalicjanci, to wewnętrzni. Jest to obóz polityczny wychowany według zasady: to, co patriotyczne jest tylko w PiS, a wszystkie inne partie są mniej lub bardziej podejrzane. Elektorat ortodoksyjny uważa, że nie można iść na żadne kompromisy z „obozem zdrady narodowej” – tłumaczy Antoni Dudek.

Badanie zrealizowano od 23 do 24 sierpnia na próbie 1038 osób.

i Autor: SE Z kim w pierwszej kolejności powinna zawrzeć koalicję Zjednoczona Prawica po wyborach parlamentarnych? Uwaga: pytanie tylko dla osób deklarujące poparcie dla Zjednoczonej Prawicy

