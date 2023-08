Senator Jacek Bury o wyborczym starcie Polski 2050: nie pójdziemy do PSL, pójdziemy sami!

Czy to koniec Trzeciej Drogi?

Miała być nowa alternatywa dla PiS i KO, ale wyborcy niezbyt popierają wspólną inicjatywę Polski 2050 oraz PSL, czyli Trzecią Drogę. Badania opinii wskazują, że Trzecia Droga może mieć problem z przekroczeniem w wyborach 8-proc. progu wyborczego. Pojawiły się więc pomysły, aby zakończyć koalicję. Wiceszefowa Polski 2050 Paulina Hennig-Kloska (45 l.) poinformowała w Polsat News, że kwestia koalicji z PSL w ramach Trzeciej Drogi wyjaśni się do piątku. – Są jeszcze szanse na wspólny start w wyborach PSL i Polski 2050 jako Trzeciej Drogi, ale wszystko zależy od toczących się rozmów – oznajmiła posłanka.

Polska 2050 woli samodzielny start

Od polityków obu ugrupowań słychać także o pomyśle wystartowania przez członków Polski 2050 do wyborów z list PSL-u. Taką propozycję Szymonowi Hołowni (47 l.) złożył Władysław Kosiniak-Kamysz (42 l.). Ale to raczej najmniej prawdopodobna opcja. – Nie pójdziemy do PSL-u! Jeśli się nie dogadamy, to wystartujemy samodzielnie – deklaruje senator Polski 2050 Jacek Bury w rozmowie z „Super Expressem”.

