Kolejny cios dla Szymona Hołowni. Senator Polski 2050 rezygnuje ze startu w wyborach

O co chodzi?

Trudny okres dla Polski 2050

Partia opozycyjna numer dwa czyli Polska 2050 ma trudny okres. Na początku lutego rozstała się z nią posłanka Hanna Gill-Piątek. Niedawno okazało się, że lider ugrupowania Szymon Hołownia szybko traci zaufanie społeczne. Teraz gruchnęła nowa wiadomość.

Senator Bury został zapytany w opublikowanym w piątek wydaniu "Dziennika Wschodniego" o plotki dotyczące jego rezygnacji ze startu w jesiennych wyborach do Senatu. – "Kierując się troską o swoich bliskich podjąłem decyzję, że nie będę startował w najbliższych wyborach parlamentarnych i ograniczę swoją działalność publiczną" – potwierdził senator. "Decyzja ta jest rezultatem zaplanowanej i od ponad roku realizowanej próby dyskredytacji mnie przez moją żonę, z którą się rozstaję" – wyjaśnił Bury.

Nie chce być wykorzystany w kampanii

Jego zdaniem mimo, że są to kwestie prywatne, to przy "walce o finanse, czy o lepszą pozycję negocjacyjną, niejednokrotnie stosowane są nieczyste zagrania, szantaż i narzędzia o destrukcyjnym oddziaływaniu dla obu stron, ale też dla rodziny". "Nie chcę, aby moja osoba była wykorzystywana do brudnej kampanii, nie chcę w tym uczestniczyć i narażać swojej rodziny i moich przyjaciół z Polski 2050 oraz paktu senackiego na nieczyste chwyty i manipulowanie opinią publiczną z wykorzystaniem nieprawdziwych informacji fabrykowanych przeciwko mnie" - dodał senator Polski 2050.

Odparł, że nie oznacza to jednocześnie, że definitywnie zrezygnuje z polityki. Sprecyzował, że do końca tej kadencji będzie pracował normalnie. "Jestem szefem regionu partii Polska 2050 Szymona Hołowni i Lubelszczyzna, i Lublin są mi bardzo drogie. Można dbać o region i działać lokalnie nie będąc senatorem. Na ile wystarczy mi sił i zdrowia, będę angażował się w politykę" – zaznaczył dodając, że nie ma ambicji bycia politykiem krajowym.

