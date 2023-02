Hanna Gill-Piątek odchodzi z Polski 2050! Partia Hołowni się sypie

No nieźle...

Pilne oświadczenie premiera Mateusza Morawieckiego! Co się dzieje?

Szymon Hołownia zawarł pakt z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i Polska 2050 pójdzie do wyborów razem z Polskim Stronnictwem Ludowym. Nie jest wykluczone, że na listach znajdzie się także Porozumienie i AgroUnia. Hanna Gill-Piątek opuściła partię dzień po konferencji Hołowni i Kosiniaka-Kamysza. Podjęłam dziś trudną decyzję. Dziękuję wszystkim z którymi miałam zaszczyt budować @Polska2050 przez ostatnie 2,5 roku - napisała posłanka na Twitterze. Opublikowała także oświadczenie. - Jestem przekonana, co niejednokrotnie podkreślałam, że w nadchodzących wyborach po stronie opozycji demokratycznej potrzebny jest przede wszystkim silny blok opozycji, zdolny do ostatecznego pokonania partii Jarosława Kaczyńskiego - czytamy.

Szymon Hołownia podziękował swojej byłej posłance. - Dziękujemy @HannaGillPiatek za dwa lata wspólnej pracy. Konsekwentnie w @PL_2050 budujemy nową politykę. Naszym celem jest obalenie wreszcie rządów PiS - napisał były prezenter "Mam talent".

Koło Parlamentarne Polska 2050 liczy teraz 6 posłów. Są to Michał Gramatyka, Paulina Hennig-Kloska, Joanna Mucha, Mirosław Suchoń, Paweł Zalewski i Tomasz Zimoch.

Kim jest Hanna Gill-Piątek?

Przypomnijmy, że Hanna Gill-Piątek związana była ze środowiskiem „Krytyki Politycznej”. W latach 2006 - 2018 była w Partii Zieloni. Potem przez dwa lata działała w Wiośnie Roberta Biedronia. W młodości studiowała grafikę i malarstwo na Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi oraz na Akademii Sztuki w Szczecinie. Jest wnuczka profesor Ireny Grajewskiej (+64 l.). Była żona pisarza Tomasza Piątka. Ma syna Martyna i deklaruje się jako osoba biseksualna.

Podjęłam dziś trudną decyzję. Dziękuję wszystkim z którymi miałam zaszczyt budować @Polska2050 przez ostatnie 2,5 roku. Oświadczenie poniżej: pic.twitter.com/wUsFyub2uC— Hanna Gill-Piątek (@HannaGillPiatek) February 8, 2023

Dziękujemy @HannaGillPiatek za dwa lata wspólnej pracy. Konsekwentnie w @PL_2050 budujemy nową politykę. Naszym celem jest obalenie wreszcie rządów PiS.— Szymon Hołownia (@szymon_holownia) February 8, 2023

