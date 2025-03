Politycy żegnają współpracownicę prezesa PiS. „Pani Basiu, będzie Pani bardzo brakowało”

Kim jest Dariusz Matecki? Jest znany z kontrowersyjnych wypowiedzi. To on wszedł na dach budynków Sejmu

– Z ogromnym smutkiem przyjąłem informację o śmierci pani Barbary Skrzypek, kobiety wyjątkowej, wrażliwej i niezastąpionej. Odeszła nagle, ale ból po jej stracie będzie trwał długo. Zaszczuta przez obecną władzę, ciągana po prokuraturach, przesłuchiwana godzinami. Nie bójmy się tych słów - pierwsza ofiara niekończących się opresji wobec opozycji. Pani Basiu, będzie Pani bardzo brakowało. Dzięki Tobie świat polityki miał jasną barwę - napisał na portalu X Morawiecki.

Kaczyński po śmierci "Pani Basi" w Republice: codziennie miała krwotok z nosa

"Pani Barbara była prawdziwą opoką"

Beata Szydło podkreśliła, że śmierć Barbary Skrzypek to "wstrząsająca, smutna wiadomość". - Pani Barbara przez lata była prawdziwą opoką, służącą innym pomocą i opieką. Była bardzo ważną osobą także dla mnie. Jestem, i zawsze będę, wdzięczna za każdą rozmowę z Nią. Cześć Jej Pamięci - napisała była premier.

Kondolencje dla rodziny złożył były wiceszef MSZ Paweł Jabłoński "Szokujące... Najszczersze kondolencje dla rodziny i wszystkich bliskich Pani Barbary. Najbardziej przerażają informacje, że przebieg przesłuchania – prowadzonego przez fanatycznie antypisowską prokurator – mógł wpłynąć na gwałtowne pogorszenie jej stanu zdrowia i przyczynić się do tej tragedii. Ta sprawa musi być wyjaśniona" - zaznaczył.

Śmierć Barbary Skrzypek. Mec. Dubois: Podczas przesłuchania czuła się normalnie

Barbarę Skrzypek wspominał także były szef MON Mariusz Błaszczak. – Barbarę Skrzypek znałem od lat. Była ciepłą, wspaniałą i zawsze profesjonalną osobą. Pamięć o Pani Dyrektor nigdy nie zginie. Niech spoczywa w pokoju – napisał.

Posłanka PiS Joanna Lichocka podkreśliła, że jest to "ogromna strata dla środowiska Prawa i Sprawiedliwości". – Szokująca informacja. Umarła pani Barbara Skrzypek, wspaniała, mądra, pełna dobroci i życzliwości dla ludzi wokół. Ogromna strata dla środowiska Prawa i Sprawiedliwości, dla każdego z nas. Straszni ludzie nami rządzą – napisała Lichocka.

"To skutki nagonki politycznej"

Wyrazy współczucia rodzinie złożył także b. szef MAP Jacek Sasin. – Kilkugodzinne przesłuchanie przez aparat represji władzy Tuska zakończyło się tragedią. To nie przypadek – to skutek bezwzględnej nagonki politycznej – ocenił.

Na początku lutego Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo w sprawie doprowadzenia austriackiego biznesmena Geralda Birgfellnera do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie nie mniejszej niż 1,3 mln euro poprzez wprowadzenie go w błąd. Chodzi o sprawę wybudowania dwóch wieżowców na należącej do spółki Srebrna działce w Warszawie. Sprawę prowadzi prok. Ewa Wrzosek.

W środę Barbara Skrzypek była przesłuchiwana w tej sprawie w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie. – Przesłuchanie odbyło się w bardzo dobrej atmosferze, trwało ponad cztery godziny, w trakcie przesłuchania odbywała się przerwa dla odpoczynku – oświadczył w sobotę wieczorem rzecznik warszawskiej prokuratury Piotr Skiba. Dodał, że w przypadku wiązania śmierci świadka z tym przesłuchaniem prokuratura wystąpi na drogę cywilno-prawną.

Również prokurator Ewa Wrzosek napisała na platformie X: – Jestem głęboko poruszona informacją o śmierci Pani Barbary Skrzypek i składam Jej rodzinie szczere kondolencje. Nieuszanowanie Jej śmierci przez media jest niegodne i nieludzkie – stwierdziła.

