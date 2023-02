Politycy mówią o sfałszowaniu wyborów. Wiadomo, ilu z nas się tego obawia [SONDAŻ]

Co dziś robi była premier?

Politycy grzmią o fałszerstwie wyborczym

Prezes PiS Jarosław Kaczyński (74 l.) zapowiedział powołanie Komitetu Obrony Wyborów, gdyż spodziewa się, że opozycja może chcieć wpływać na wynik wyborów. W grudniu 2022 r. grupa posłów jego partii złożyła z kolei w Sejmie projekt ustawy zmieniający Kodeks wyborczy. To postawiło na nogi polityków opozycji, którzy się obawiają, że to PiS w sposób nieuczciwy chce przechylić szalę zwycięstwa na swoją korzyść. „Czy obawiasz się, że najbliższe wybory mogą zostać sfałszowane?” – takie pytanie zadał Instytut Badań Pollster Polakom. 54 proc. ankietowanych odpowiedziało twierdząco.

– Jeżeli sprawa jest nagłaśniana przez polityków, że prawdopodobnie nastąpi fałszerstwo, to przenika to do świadomości społecznej – komentuje prof. Henryk Domański, socjolog. – Mówimy jednak o tym, że Polacy dostrzegają taką ewentualność, a nie, że są całkowicie przekonani, że wybory będą sfałszowane – dodaje ekspert.

Badanie zostało zrealizowane w dniach 28–29 stycznia na próbie 1088 dorosłych Polaków.

