Sedno sprawy

Jan Grabiec o wyborach: Bez wątpienia są ludzie, którzy chcieliby ten wynik sfałszować

W "Sednie sprawy" w Radiu Plus gościł Jan Grabiec, rzecznik Platformy Obywatelskiej. Jacek Prusinowski zapytał polityka PO o możliwość sfałszowania wyborów 2023 przez PiS. - Bez wątpienia są ludzie, którzy chcieliby ten wynik sfałszować - stwierdził Grabiec. Padło też pytanie o zmianę okręgów wyborczych. - Są absolutnie jednostronne i służą, te intencje są bardzo czytelne. Nie możemy tutaj udawać, że PiS postanowił ułatwić ludziom głosowanie w wyborach, kiedy jednym utrudnia a drugim, trudno powiedzieć czy ułatwia bo proszę zauważyć, że te rozwiązania nakładają się na ostatnie wyniki sondaży, które od kilku miesięcy pokazują, że wieś jest zawiedziona tym co robi PiS tym co robi rząd - dodał rzecznik PO.