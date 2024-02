Roman Giertych ostro o Pegasusie i najnowszych doniesieniach

- Pewnie szukali haków na siebie, ale nie sądzę, żeby te doniesienia o podsłuchiwaniu premiera Morawieckiego były prawdziwe. Myślę, że to taka wrzutka, którą zrobił ktoś z PIS-u, żeby zrobić z niego ofiarę. Tu noga złamana, jeszcze podsłuchiwany Pegasusem. Normalnie zaraz się zapisze do opozycji.- kpi mecenas Roman Giertych.

W podobnym nastroju wypowiada się ministra ds. równości Katarzyna Kotula. - Ja się uśmiecham, bo my absolutnie nie jesteśmy zszokowani. Podobno krąży jakaś tajemnicza lista nazwisk, która jest uzupełniana co kilka dni. Oczywistym jest to, że służby pod kontrolą panów Kamińskiego i Wąsika podsłuchiwały także swoich. Polityczne stertowanie Jarosława Kaczyńskiego polegało również na tym, kogo będziemy w najbliższych dniach podsłuchiwać i z jakiego powodu. Opinię publiczną interesuje dzisiaj co na tych nagraniach było, a wiemy jak działa Pegasus każda najintymniejsza część twojego życia może zostać przez Pegasusa ujawniona.

W podsłuchiwanie polityków PIS-u przez własną formację nie wierzy zupełnie poseł Suwerennej Polski, Sebastian Kaleta. - Pan Kamiński dementował te plotki i ja mu wierzę. Jeśli minister Kamiński twierdzi, że to jest fałsz, to oznacza, że służby nigdy tego nie robiły. To jest dla mnie wiarygodne źródło w tej sprawie - ocenia.

Innego zdania jest senator Grzegorz Schetyna, który dostrzega patologiczną stronę tej sytuacji: - To pokazuje patologie państwa PIS i to na czym, polegały te rządy. To są historie, które są nie do wyobrażenia w normalnym demokratycznym i praworządnym państwie. Szczególnie, że to się działo wtedy, kiedy wicepremierem ds. bezpieczeństwa był Jarosław Kaczyński, czyli on musiał wiedzieć i decydować o takich sprawach.

Podobnego zdania jest poseł Dariusz Joński. - Kuriozalne, tym bardziej, że działo się to bez żadnych postanowień sądowych, a bez zgody sądu jest to po prostu nielegalne.

Posłanka Lewicy wprost: To że się bali polityków opozycji jest jakoś wytłumaczalne, ale to że nie ufali samym sobie

Posłanka Nowej Lewicy, Anita Kucharska- Dziedzic, zwraca uwagę na aspekt psychologiczny tej afery: - To że się bali polityków opozycji jest jakoś wytłumaczalne, ale to że nie ufali samym sobie i siebie podsłuchiwali, to możemy rozpatrywać w kategoriach jakiś fiksacji psychologicznych - co to jest za partia, co to są za ludzie, którzy zbierali na siebie dowody, żeby się potem móc szantażować.

Sprawie zupełnie nie dziwi się za to poseł PIS Waldemar Buda. - Nie uważam, żeby było czymś szczególnie dziwnym, żeby przedstawiciele władzy mieli tego typu sytuacje. Nie mamy nic do ukrycia. Ja bym nie szczególnie się przejął taką sytuacją, gdyby się okazało, że taka działalność było podejmowana wobec mojej osoby. Nie obawiam się tego - przyznał.

Z kolei poseł Michał Szczerba podsumowuje: - Jarosław Kaczyński chce wiedzieć wszystko i o wszystkich, to tego właśnie wykorzystywał prawdopodobnie Kamińskiego i Pegasusa, żeby w pełni kontrolować swoją partię, na wszystko mieć kwity, na wszystko mieć teczki. To gigantyczna kompromitacja, obiecywali rządowi izraelskiemu, że będą używać tej cyberbroni wyłącznie przeciwko terrorystom, czy handlarzom ludźmi, a nie wobec oponentów politycznych, czy też ludzi z własnej formacji.