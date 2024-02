Polacy bezwzględni dla Donalda Tuska. Prawdziwy cios w serce, brak złudzeń

Tusk na prezydenta?

Jakiś czas temu, goszcząc w TVN24, Marek Sawicki oznajmił z przekonaniem, że to sam "Donald Tusk będzie kandydatem KO na prezydenta". - Otóż zdziwicie się, kandydatem na prezydenta Warszawy pan Trzaskowski jest na poważnie i na całą kadencję, a kandydatem Koalicji Obywatelskiej będzie zupełnie kto inny – przekonywał. Również według naszych ustaleń premier rozważa start w przyszłorocznym wyścigu o urząd prezydenta. Wygrana byłaby dla niego zwieńczeniem kariery politycznej. Musimy przy tym podkreślić, że informację o planach premiera uzyskaliśmy od polityków Platformy Obywatelskiej (WIĘCEJ: Sensacyjne ustalenia! Donald Tusk chce być prezydentem. Pomysł niesie olbrzymie ryzyko! [TYLKO U NAS]).

Fatalne wyniki sondażu

Jak na taki pomysł zapatrują się Polacy? Odpowiedzi na to pytanie przynosi najnowszy sondaż pracowni SW Research dla portalu goniec.pl. Niestety dla Tuska, są one dla niego naprawdę szalenie niepomyślne. Okazuje się, że aż 55,4 proc. Polaków uważa, że nie powinien on kandydować w wyborach prezydenckich. Przeciwnego zdania jest zaledwie 20,2 proc. Ponadto blisko co czwarty Polak (24,4 proc.) nie ma w tej sprawie zdania.

Dr hab. Jarosław Szczepański z Uniwersytetu Warszawskiego w rozmowie z portalem wytłumaczył wyniki sondażu. - Polacy co do zasady nie ufają Tuskowi, a w badaniach zaufania uzyskuje gorsze wyniki niż pozostali liderzy obecnej koalicji rządowej czy urzędujący prezydent Andrzej Duda - ocenił. - Wydaje się również, że Donald Tusk kojarzy się wyborcom bardziej jako polityk właściwy na stanowiskach decyzyjnych (jak premier), a nie przede wszystkim reprezentacyjnych, jak prezydent - dodał.

Sondaż SW Research na zlecenie portalu goniec.pl zrealizowano metodą wywiadów w formie on-line (CAWI) na panelu internetowym SW Panel w dniach 30-31 stycznia br. na reprezentatywnej grupie 801 osób Polaków.

