Żołnierze WOT postawieni w stan gotowości w 13 województwach. Rząd obawia się sytuacji kryzysowej

Mają 6 godzin na to by stawić się w jednostce

Minister obrony narodowej poinformował w niedzielę, że żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej mogą zostać wezwani do natychmiastowego stawiennictwa w okresie do 6 godzin na terenie województw: dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego oraz do 12 godzin w województwach: warmińsko-mazurskim, podlaskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, łódzkim, mazowieckim oraz lubelskim. W pozostałych województwach wezwanie w czasie krótszym niż 24 godziny nie jest planowane. - Pozostajemy w stałym kontakcie z wojewodami, samorządowcami, służbami i dowódcami. Jesteśmy gotowi do szybkiej reakcji tam, gdzie będzie to konieczne! - zaznaczył Władysław Kosiniak - Kamysz.

Burze i ulewy w przeważającej części kraju

O przygotowaniu do niesienia pomocy w związku z możliwymi skutkami deszczów i burz poinformowała także Państwowa Straż Pożarna. - W gotowości pozostaje Centralny Odwód Operacyjny podchorążych i kadetów szkół pożarniczych. Podniesiono ponadto stany osobowe ratowników w woj. śląskim, małopolskim, opolskim - napisano na platformie X.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał na niedzielę i poniedziałek ostrzeżenia III stopnia przed silnym deszczem z burzami dla południowej części województwa opolskiego, śląskiego i małopolskiego oraz ostrzeżenia II stopnia dla przeważającej części kraju z wyjątkiem jego północno-zachodniej części. IMGW wydał także ostrzeżenia hydrologiczne II stopnia przed wezbraniami wody z przekroczeniem stanów ostrzegawczych na terenie województwa małopolskiego, śląskiego i opolskiego. Reszta Polski, z wyjątkiem północnego zachodu, jest objęta ostrzeżeniem hydrologicznym I stopnia

Ze względu na prognozowane burze i intensywne opady deszczu @terytorialsi zostali postawieni w stan gotowości w 1️⃣3️⃣ województwach do wsparcia działań w sytuacjach kryzysowych.⁰Pozostajemy w stałym kontakcie z wojewodami, samorządowcami, służbami i dowódcami - jesteśmy gotowi do… pic.twitter.com/IgHUEEj39y— Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) July 27, 2025

