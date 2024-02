Awantura pod Sejmem. Tusk odnosi się do słów Kaczyńskiego. "Sam bym tego lepiej nie ujął"

Maciej Wąsik oraz Mariusz Kamiński próbowali przedpołudniem wejść na salę obrad Sejmu, przez co doszło do dantejskich przepychanek ze Strażą Marszałkowską. Z kolei Szymon Hołownia na specjalnie zwołanej konferencji prasowej jasno utrzymywał, że obaj nie są posłami (WIĘCEJ: Hołownia o awanturze przed Sejmem. Posłowie PiS odpowiedzą za atak na straż marszałkowską?). Całą sytuacją rozsierdzony był prezes PiS. Zapytany przez dziennikarzy o doniesienia w sprawie rzekomej listy nazwisk polityków PiS, którzy mieli być inwigilowani przez służby w czasie, gdy te były kierowane przez Kamińskiego i Wąsika, odpowiedział bardzo stanowczo. - Wszystko to jest sytuacja następująca: wszystkie cywilizowane państwa mają dostęp do tego specyficznego urządzenia Pegasus i to, że Polska też miała, to nie było nic nadzwyczajnego. Po prostu banda złodziei przerażonych tym Pegasusem, która była w opozycji, a teraz jest przy władzy dostała ataku histerii - mówił Jarosław Kaczyński. - My chcemy, żeby władza po prostu przestrzegała prawa – dodał.

Sprawdź: Kamiński i Wąsik podsłuchiwali polityków PiS?! Lista z nazwiskami może "rozsadzić partię"!

Na reakcję Donalda Tuska nie trzeba było długo czekać. Premier na swoim profilu na portalu X wprost nawiązał do słów prezesa PiS. - "Banda złodziei przerażonych tym Pegasusem" - powiedział prezes Kaczyński. Sam bym tego lepiej nie ujął - napisał ironicznie.

Dzisiejsza wydarzenia z Sejmu możecie śledzić w naszej RELACJI NA ŻYWO

W galerii poniżej zdjęcia z dzisiejszej awantury przed Sejmem

“Banda złodziei przerażonych tym Pegasusem” - powiedział prezes Kaczyński. Sam bym tego lepiej nie ujął.— Donald Tusk (@donaldtusk) February 7, 2024

Co wiesz o Donaldzie Tusku. Pytanie numer 7 tylko dla wielkich znawców życia polityka! Pytanie 1 z 15 Gdzie urodził się Donald Tusk? w Warszawie w Gdańsku w Krakowie Dalej