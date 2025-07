Kochani! Jak wiecie @Campus_Polska to jedna z tych inicjatyw, która może i będzie zmieniać Polskę. To tu po raz pierwszy tak wiele młodych osób realnie włączyło się w politykę. W tym roku, z powodów dosyć oczywistych, nie możemy zorganizować Campusu Polska Przyszłości w…— Rafał Trzaskowski (@trzaskowski_) July 27, 2025

Campus Polska Przyszłości 2025 odwołany! Niespodziewana decyzja Rafała Trzaskowskiego

Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy i inicjator Campusu Polska Przyszłości, poinformował o odwołaniu edycji 2025. Informacja ta, opublikowana na platformie X, wywołała spore zaskoczenie wśród uczestników i sympatyków wydarzenia. Decyzja o odwołaniu Campusu Polska Przyszłości 2025 jest o tyle niespodziewana, że impreza na stałe wpisała się w kalendarz ważnych wydarzeń polityczno-społecznych w Polsce.

"Oczywiste powody"? Co kryje się za odwołaniem Campusu Polska Przyszłości 2025?

Rafał Trzaskowski tłumaczy odwołanie Campusu Polska Przyszłości 2025 "dość oczywistymi powodami", nie precyzując jednak, o jakie konkretnie powody chodzi. Mówi jedynie o potrzebie "zastanowienia się nad tym, jak zorganizować się w zmieniającej się rzeczywistości". Mimo odwołania Campusu Polska Przyszłości 2025, Trzaskowski zapewnia, że wydarzenie powróci w sierpniu 2026 roku. "Bardzo za to przepraszamy, ale obiecujemy, że wrócimy w sierpniu przyszłego roku. Potrzebujemy czasu, aby zastanowić się nad tym, jak zorganizować się w zmieniającej się rzeczywistości" – napisał prezydent Warszawy. Czy to tylko kwestia logistyki, czy może za decyzją stoją inne czynniki?

Campus Academy w Międzyzdrojach: Co zamiast Campusu Polska Przyszłości?

Zamiast Campusu Polska Przyszłości w 2025 roku, Rafał Trzaskowski proponuje wolontariuszom i sympatykom udział w Campus Academy. To powrót do korzeni, skupiający się na mniejszej skali i bardziej kameralnej atmosferze. Campus Academy odbędzie się w dniach 25-28 września 2025 roku w Międzyzdrojach. "Dla naszych wolontariuszy - twórców Campusu i jego serca - proponujemy w tym roku powrót do formuły Campus Academy - zapraszamy Was do Międzyzdrojów w dniach 25-28 września 2025" - czytamy w oficjalnym komunikacie. Czym różni się Campus Academy od głównego wydarzenia i czy spełni oczekiwania uczestników?

Campus Polska Przyszłości: Platforma wymiany idei Rafała Trzaskowskiego

Campus Polska Przyszłości to inicjatywa Rafała Trzaskowskiego, która od 2021 roku gromadziła młodych, aktywnych ludzi z całej Polski. Wydarzenie odbywało się w Olsztynie i oferowało bogaty program debat, paneli i warsztatów. Tematyka Campusu Polska Przyszłości była szeroka – od polityki i gospodarki, po kulturę i sprawy społeczne. Wśród zaproszonych gości byli znani politycy, eksperci, ludzie kultury i biznesu, zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Campus Polska Przyszłości stał się ważną platformą wymiany idei i kształtowania przyszłości Polski. Odwołanie tegorocznej edycji budzi więc zrozumiałe rozczarowanie i rodzi pytania o przyszłość inicjatywy.

