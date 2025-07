Wpis posła PiS o "wiosce inżynierów" w Szczecinie wywołał oburzenie

Dariusz Matecki, poseł Prawa i Sprawiedliwości, wywołał falę krytyki po opublikowaniu kontrowersyjnego wpisu na platformie X. W sobotę rano polityk zamieścił zdjęcie osób siedzących na trawie obok Dworca PKS w Szczecinie. Fotografię opatrzył podpisem: "Pod dworcem PKS w Szczecinie powstała wioska inżynierów. Godz. 5:40, 26 lipca 2025" i dodał hasztag "masowa migracja".

Wpis sugerował, że na zdjęciu znajdują się migranci, co spotkało się z natychmiastową reakcją internautów. Wielu użytkowników zarzuciło Mateckiemu szerzenie dezinformacji i ksenofobii. Wpis wywołał oburzenie wśród opinii publicznej, a sprawą zainteresowały się media.

Policja dementuje: Osoby na zdjęciu to obywatele Polski

Kilka godzin po publikacji wpisu przez Dariusza Mateckiego, Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie wydała oficjalne oświadczenie, dementując jego doniesienia. Policja poinformowała, że osoby widoczne na zdjęciu zostały wylegitymowane i są obywatelami Polski.

"Osoby te zostały wylegitymowane i są obywatelami polskimi" – przekazała Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie w komunikacie. Tym samym, policja zdementowała sugestie posła PiS o obecności migrantów w Szczecinie.

MSWiA odpowiada Mateckiemu: "To perfidne kłamstwo" i oskarżenie o dezinformację

Na wpis Dariusza Mateckiego zareagował ostro rzecznik MSWiA, Jacek Dobrzyński, który nazwał go "perfidnym kłamstwem". W swoim wpisie na platformie X, Dobrzyński wezwał posła PiS do usunięcia wpisu i przeprosin.

"To perfidne kłamstwo sugerowane przez pana, że jest to jakaś 'masowa migracja'. Tam odpoczywali rdzenni Polacy z dziada pradziada" – napisał Dobrzyński. Rzecznik MSWiA podkreślił, że tego typu dezinformacja jest szkodliwa i podsyca nastroje ksenofobiczne.

Dobrzyński zaapelował do Mateckiego o weryfikowanie informacji w polskiej policji, zamiast "wylewać kolejny hejt i szczuć tym razem na rodaków". Rzecznik MSWiA przypomniał, że to nie pierwszy przypadek dezinformacji związanej z osobami o innym kolorze skóry.

Kolejne przypadki dezinformacji podsycają nastroje ksenofobiczne

Rzecznik MSWiA przypomniał, że to nie pierwszy raz, kiedy osoby o innym kolorze skóry stają się celem dezinformacji i hejtu. Dobrzyński wspomniał m.in. o muzykach z Senegalu w Gorzowie oraz artystach z Zamościa, których błędnie wzięto za migrantów, co doprowadziło do publicznego linczu i interwencji straży miejskiej.

"Mam nieodparte wrażenie, że ci, co zgodnie z rosyjską doktryną tak podle szczują na obcokrajowców, sami później najgłośniej lamentują, że zagraniczni turyści nie chcą przyjeżdżać do Polski" – podsumował rzecznik MSWiA. Rzecznik zaapelował o rozsądek i weryfikowanie informacji przed ich publikacją, aby nie przyczyniać się do szerzenia nienawiści i ksenofobii.

Wpis posła PiS Dariusza Mateckiego, choć zdementowany przez policję i skrytykowany przez MSWiA, jest kolejnym przykładem na to, jak łatwo w dzisiejszych czasach rozpowszechniać fałszywe informacje i podsycać negatywne emocje wobec osób o innym pochodzeniu.

Pod dworcem PKS w Szczecinie powstała wioska inżynierów. Godz. 5:40, 26 lipca 2025. #MasowaMigracja pic.twitter.com/M71VOLZazV— Dariusz Matecki (@DariuszMatecki) July 26, 2025

GDZIE PRZERZUCANI SĄ IMIGRANCI DO POLSKI? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.