Pokłócili się przez Hołownię! Sawicki zrugał Żukowską. Kotula przeciwko Hołowni!

Duda nie wyobrażał sobie dostania się do niewoli. "Nie ma opcji"

Sprzeczka między Anną Marią Żukowską, z marszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią zaczęła się już podczas debaty parlamentarnej, jednak potem przeniosła się do sieci. Przypomnijmy, że chodzi o wpis, jaki posłanka opublikowała w stosunku do wypowiedzi Hołowni na spotkaniu w Tychach.

– Wy*** z tym spokojem – napisała na platformie „X” Żukowska i oznaczyła też konto Szymona Hołowni. Miał to być sprzeciw, wobec słów marszałka Sejmu, który nawoływał, żeby wystrzegać się szybkich i pochopnych działań w kontekście prawa aborcyjnego. – Mamy naprawdę świetny plan, mnóstwo rzeczy do zrobienia, mamy głębokie przekonania i wszyscy jesteśmy dobrymi ludźmi. Jednej rzeczy nam trzeba, a może dwóch: po pierwsze spokoju, a po drugie cierpliwości – mówił wówczas Hołownia, który nie zważając na prośby Lewicy, przełożył sejmowe prace nad liberalizacją aborcji.

Oburzenie posłanki Żukowskiej spowodowało jednak bardziej lawinę krytyki, niż zrozumienia, również wśród polityków. Marszałek senior Marek Sawicki w rozmowie z „Super Expressem” stwierdził, że polityk powinna zrezygnować z szefowania Lewicą. – Pani Żukowska powinna zrezygnować z funkcji szefowej klubu Lewicy, bo ja z tą panią niezbyt chcę zasiadać w jednym konwencie seniorów – komentuje Sawicki. – Na lewo od Trzeciej Drogi mamy jak widać rynsztok, a na prawo bagno – dodaje. Ale jak ocenia marszałek senior, „nic go już nie zdziwi w polityce, a problem wulgaryzmów z roku na rok jest coraz powszechniejszy”!

W obronie posłanki Żukowskiej staje jednak jej klubowa koleżanka Katarzyna Kotula. – Pewnie posłanka Anna Maria Żukowska napisała te słowa do Hołowni na wysokich emocjach, które trzeba jednak zrozumieć. To jest to zniecierpliwienie, które ja też rozumiem, bo za długo czekamy z ustawami aborcyjnymi – mówi „SE" ministra ds. równości Katarzyna Kotula.

– Chcemy rozmawiać z marszałkiem Hołownią o ustawie aborcyjnej teraz a nie kiedyś. Chcemy wiedzieć, że to nastąpi teraz a nie w odległej przyszłości. Rozmawiajmy! – apeluje ministra.