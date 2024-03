Marszałek Senior ostro recenzuje swoich kolegów, którzy zabiegają o miejsca na listach do PE: "Nieuczciwi wobec Polaków"

Żadna partia nie ułożyła jeszcze list przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Nie znaczy to jednak, że miejsca w PE nie stają się już przedmiotem spekulacji, dyskusji, a także politycznych targów. Według naszej wiedzy o mandaty w Brukseli chcą walczyć między innymi Bartłomiej Sienkiewicz (63 l.), Paulina Hennig - Kloska (47 l.), Borys Budka (46 l.), Katarzyna Kotula (47 l.), czy Krzysztof Hetman (50 l.).

Zapytaliśmy jednego z najbardziej doświadczonych parlamentarzystów, Marka Sawickiego, co myśli o możliwej rekonstrukcji rządu spowodowanej emigracją części ministrów. Marszałek Senior skierował wiele gorzkich słów do swoich koleżanek i kolegów z rządzącej koalicji. - Jako polityk z dużym doświadczeniem uważam, że ci którzy zgodzili się objąć funkcje ministrów i wiceministrów, a za chwilę chcą kandydować do PE, są nieuczciwi wobec Polaków i wyborców. Funkcja ministra to ukoronowanie kariery politycznej. Jeśli ktoś chce z funkcji ministra robić trampolinę do PE nie jest to podejście uczciwe – mówi nam Marek Sawicki. W ciągu kilku tygodni okaże się, czy emocjonalne słowa polityka PSL trafiły do serc członków rządu.

Debata o Polsce 03.03 cz. 2 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.