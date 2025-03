Ekspert obala narrację prawicy. Ramadan to nie „zalew islamu”

– Jest to bardzo niewielka grupa ludzi, a ponieważ zakończenie Ramadanu jest jednym z dwóch największych świąt w islamie, to naturalne, że tego dnia muzułmanie się zbierają, by to święto uczcić – wyjaśnia prof. Dziekan.

– Tak jak w Polsce w święta Bożego Narodzenia czy Wielkanoc kościoły się zapełniają, tak samo w islamie w Eid al-Fitr więcej osób pojawia się w meczetach.