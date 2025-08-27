W środę 27 sierpnia odbyła się Rada Gabinetowa zwołana przez prezydenta

Karol Nawrocki i Donald Tusk nie szczędzili sobie uszczypliwości

Popołudniu Kancelaria Prezydenta poinformowała o dwóch kolejnych wetach głowy państwa

Pierwsze weto

Kancelaria Prezydenta ogłosiła w środę, że prezydent Karol Nawrocki zawetował nowelizację ustawy dotyczącej zapasów ropy i gazu. Ta nowelizacja miała na celu usunięcie z polskiego prawa przepisu, który Komisja Europejska uznała za sprzeczny z unijnymi regulacjami dotyczącymi bezpieczeństwa dostaw gazu.Zawetowana ustawa wprowadzała wymóg uzyskania zgody ministra na przechowywanie obowiązkowych zapasów gazu poza granicami Polski (w krajach UE, EOG i EFTA). Określała również warunki techniczne magazynowania za granicą, które miały umożliwić przesłanie całości zapasów do Polski w ciągu 50 dni (obecnie jest to 40 dni).

Ponadto, nowelizacja likwidowała obowiązek rezerwowania przepustowości na interkonektorze, gdy zapasy gazu są przechowywane za granicą bez możliwości wykorzystania tej przepustowości do innych celów. Komisja Europejska uważa, że przepisy dotyczące wymogów dla importerów i handlowców magazynujących gaz poza Polską są niezgodne z unijnym Rozporządzeniem SoS o bezpieczeństwie dostaw gazu.

Drugie weto

Prezydent zawetował także nowelizację ustawy o środkach ochrony roślin. W uzasadnieniu weta argumentował, że wprowadzenie obowiązku prowadzenia dokumentacji wyłącznie w formie elektronicznej jest nieproporcjonalne, narusza zasadę równości wobec prawa i obowiązek ochrony konsumentów, a także jest nieuzasadnione w świetle konstytucji i prawa unijnego.

Ta nowelizacja wprowadzała m.in. Elektroniczną Dokumentację Stosowanych Środków Ochrony Roślin, która miała być w formacie elektronicznym, umożliwiającym odczyt maszynowy przez rolników. Rolnicy mieliby obowiązek umieszczania w niej informacji takich jak nazwa środka ochrony roślin i numer zezwolenia, miejsce zastosowania, rodzaj uprawy (z kodami EPPO) oraz fazy fenologiczne (według skali BBCH).

